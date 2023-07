CinemArcord 2023: il programma della convention di editoria e collezionismo di Bergamo

Il 9 e 10 settembre 2023 si svolgerà a Bergamo capitale della cultura 2023 la IV edizione di CinemArcord 2023, manifestazione unica nel suo genere, dedicata a editoria e collezionismo cinematografici. Nell'arco della speciale due giorni il pubblico, come da tradizione, avrà la possibilità di immergersi in un mondo straordinario di immagini, suoni e visioni cinematografiche, grazie al ricco programma di incontri, eventi e proiezioni e alla mostra-mercato - unica nel suo genere, in Italia - animata da stand di editori (libri, colonne sonore, homevideo) e collezionisti di materiale cinematografico (locandine e manifesti, libri vintage e fumetti, memorabilia e tutto ciò che è collezionabile).

Con un'importante novità: quest'anno, oltre allo spazio expo e alla sala incontri, CinemArcord ha a disposizione - grazie alla collaborazione dell'associazione Lab80 - anche una sala cinematografica, "Lo schermo bianco". In programma: le proiezioni del capolavoro di Dario Argento Profondo Rosso nella nuova versione restaurata in 4K distribuita da Cat People; di due documentari imperdibili per gli amanti del cinema di genere, Acquarius Visionarius. Il cinema di Michele Soavi (Claudio Lattanzi, 2018) e Milano Calibro 9. Le ore del destino (Deborah Farina, 2022), dedicato al cult di Fernando Di Leo; dell'anteprima del film Cieco sordo muto, ultimo lavoro di Lorenzo Lepori scritto con lo sceneggiatore Antonio Tentori (a novembre 2023 nei cinema), evento speciale di chiusura della manifestazione.

Gli incontri

Nella sala incontri si svolgeranno eventi con editori specializzati di libri, dischi e homevideo, critici cinematografici, attori e registi - a disposizione anche per firmacopie e fotografie. Ampio spazio sarà dedicato ai piccoli editori specializzati in cinema, che animeranno una tavola rotonda per fare il punto delle tendenze e dello stato di salute del settore in Italia. Si inizia la mattina, con l'apertura al pubblico alle ore 10, e si prosegue per l'intera giornata. Dopo la chiusura della mostra mercato alle ore 19, la kermesse prosegue con le proiezioni e gli eventi serali in sala. Si alterneranno sul palco, tra gli altri, il grande compositore di musica da film Pino Donaggio - cui verrà tributato un premio alla carriera e a cui sarà dedicato dalla pianista Isabella Turso uno speciale Omaggio a Donaggio; l'attrice Premio David di Donatello Valeria D'Obici; Simon Boswell e David Brandon, per una celebrazione del cult Deliria di Michele Soavi; Mirella D'Angelo e Mirella Banti, le due iconiche interpreti di Tenebre di Dario Argento, che parleranno del film e del maestro del terrore insieme a Claudio Bartolini.

Ci sarà spazio anche per il doveroso omaggio ai cinquant'anni di La polizia incrimina la legge assolve e Milano trema la città vuole giustizia, in compagnia dei rispettivi registi - i mitici Sergio Martino ed Enzo G. Castellari - accompagnati dall'attore Luc Merenda, dallo stuntman Massimo Vanni, dai musicisti Guido & Maurizio De Angelis, autori di entrambe le colonne sonore (e celebri per quelle dei film con Bud Spencer e Terence Hill).

Per informazioni: info@bietti.it, info@bloodbuster.com.