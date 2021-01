"I cinema USA riapriranno in autunno, se tutto andrà bene" sostiene Anthony Fauci

Secondo il Dottor Anthony Fauci i cinema, i teatri e le sale da concerto potrebbero riaprire negli USA in autunno 2021 a seconda della campagna di vaccinazione nel Paese.

L'immunologo Anthony Fauci afferma che secondo i suoi calcoli, i cinema USA potrebbero riaprire già il prossimo autunno... se tutto andrà bene. Ovvero, se più del 70% della popolazione americana farà il vaccino. Se così fosse, potrebbero riaprire anche le sale da concerto e i teatri.

Il dottor Anthony S. Fauci è il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti e uno tra i più competenti immunologi al mondo. Secondo quanto ha recentemente dichiarato per il New York Times, sostiene che le sale cinematografiche potrebbero riaprire "all'incirca nell'autunno del 2021", a seconda dell'efficacia del lancio del vaccino contro il Covid-19.

L'esperto ha sottolineato che anche quando sarà eventualmente consentito tornare nelle sale, secondo lui sarebbe il caso che il pubblico indossi le mascherine e mantenga il distanziamento sociale, almeno per qualche tempo. Fauci ha affermato che i cinema e i teatri potrebbero dover prendere ulteriori precauzioni di sicurezza, in particolare se non hanno una ventilazione efficace.

"Se tutto va per il verso giusto, questo accadrà nell'autunno del 2021, in modo che quando arriveremo a metà stagione, le persone si sentiranno al sicuro sul palco così come le persone tra il pubblico", ha dichiarato il Dottor Fauci.

L'esperto immunologo ha infine ribadito che tutto dipenderà dalle persone: per sostenere la sua previsione, si dovrà ottenere tra il 70% e l'85% della popolazione vaccinata. Anthony Fauci ha rilasciato le sue dichiarazioni sulle previsioni dei cinema in una conferenza tenuta dall'Association of Performing Arts Professionals.