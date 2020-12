Il cinema al letto del paziente. Al Policlinico Gemelli la partnership tra MediCinema Italia Onlus e Infinity

Medicinema riporta il cinema negli ospedali in sicurezza nei mesi di dicembre e gennaio, grazie alla partnership con Infinity, il servizio di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, e grazie alla disponibilità tecnologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS riuscirà a programmare film in streaming direttamente nei monitor tv, presenti in tutte le stanze dell'ospedale. Questa partnership permetterà a Medicinema di continuare la sua mission "generare sollievo attraverso il cinema", usandolo come terapia là dove c'è sofferenza o disagio per accompagnare il paziente nel suo percorso di cura, per questo ogni giovedì a partire dal 10 dicembre alle ore 16.00, verranno proposte storie divertenti, a lieto fine, che possano tenere compagnia ai pazienti in attesa del Natale.

The Family Man: Nicolas Cage e Tea Leoni

_"Siamo felici di essere riusciti a portare in ospedale un momento di grande sollievo a tanti pazienti, Il cinema è per Medicinema Italia uno strumento di grande valore e di cura. Stiamo lavorando intensamente nella ricerca clinica con l'obiettivo di dimostrare che il cinema può diventare strumento di riabilitazione e per il mantenimento e miglioramento della qualità della vita. - dichiara Fulvia Salvi, Presidente MediCinema Italia Onlus -. Ringrazio Infinity a nome di Medicinema per averci aiutato a declinare la nostra proposta in streaming, dando a chi in questo momento si trova in una condizione di fragilità, la possibilità di distrarsi".

"E' importante che questo progetto di terapia con il cinema prosegua anche durante l'emergenza Covid-19 che purtroppo non ci ha permesso di conservare uno spazio di socializzazione, quale è la Sala Medicinema all'8° piano del Gemelli - afferma il professor Marco Elefanti, Direttore Generale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - grazie alla collaborazione di Infinity, che ringraziamo, riusciamo ugualmente a offrire ai pazienti occasioni di svago, portando il cinema al letto di degenza durante la permanenza in ospedale. È anche questo un modo di prenderci cura dei malati nella loro integralità, dando concretezza all'obiettivo di umanizzare la vita ospedaliera".

"Infinity si è sempre impegnata per rendere il cinema disponibile e accessibile a tutti, ed è anche per questo che siamo davvero felici di collaborare con Medicinema per portare il cinema ai pazienti in cura presso il Policlinico Gemelli" ha dichiarato Pablo Falanga, Direttore Commerciale di Infinity. "Ci auguriamo che Infinity possa contribuire a tenere compagnia ai pazienti durante il periodo delle feste, offrendo loro un momento di svago e leggerezza".

Tra i film in programmazione a dicembre 2020 segnaliamo: Giovedì 10 dicembre - La banda dei Babbi Natale - Medusa Giovedì 17 dicembre - The family man - Medusa Giovedì 24 dicembre - Il mio amico Nanuk - Medusa