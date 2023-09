Cinema Revolution: ecco quali film vedere a 3,50 euro a settembre

Cinema Revolution continua a coinvolgere gli amanti del cinema italiano ed europeo. Grazie al contributo straordinario del MiC, i biglietti per i film in programmazione nelle sale aderenti sono disponibili al pubblico al prezzo incredibilmente conveniente di 3,50 euro. Questa iniziativa è in corso fino al 16 settembre, regalando agli spettatori l'opportunità di immergersi nel mondo del cinema a prezzi accessibili.

CINEMA IN FESTA

Ma non finisce qui. Dal 17 al 21 settembre, Cinema Revolution si conclude con Cinema in Festa, un'occasione ancora più speciale. Durante questo periodo, non solo potrete godervi i film in programmazione a un prezzo ridotto, compresi quelli extraeuropei come i blockbuster dell'anno "Barbie" e "Oppenheimer", ma ci saranno anche anteprime, masterclass ed eventi speciali con i grandi protagonisti del cinema. Il modo perfetto per chiudere in bellezza un'estate di successi cinematografici.

È possibile consultare l'elenco dei cinema che partecipano all'iniziativa per trovare quello più vicino a voi.

Jeanne Du Barry - La favorita del Re: Johnny Depp in un primo piano

I Film da Non Perdere

Tra i film italiani ed europei in uscita a settembre, ci sono alcune opere da non perdere. Questi includono il molto atteso "Jeanne du Barry - La favorita del re" con Johnny Depp, "Rossosperanza" di Annarita Zambrano, "La bella estate" di Laura Luchetti, "I peggiori giorni" di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e il coinvolgente "Passages". Ci sono anche film come il creativo "Manodopera", il nuovo lavoro di Matteo Garrone "Io Capitano", e l'emozionante "Enea" di Pietro Castellitto.

Enea: un'immagine del film

I film in Promozione a Settembre

La selezione di film inclusi nell'iniziativa Cinema Revolution è davvero variegata. Ci sono commedie, film drammatici, pellicole d'azione e persino l'affascinante film in animazione stop-motion "Manodopera". Tra le opere più attese "Io Capitano" di Matteo Garrone, "Enea" di Pietro Castellitto e "L'ordine del tempo" di Liliana Cavani, solo per citarne alcuni.

Ecco l'elenco completo delle uscite cinematografiche di settembre che potrete vedere al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro:

30/8: "Una commedia pericolosa"

31/8: "Il sapore della felicità"

31/8: "L'ordine del tempo"

31/8: "Manodopera"

31/8: "Conversazioni con altre donne"

31/8: "Bugiardo seriale"

31/8: "The Store"

31/8: "Freelance"

7/9: "Uomini da marciapiede"

7/9: "L'invenzione della neve"

7/9: "Il più bel secolo della mia vita"

7/9: "Io Capitano"

11/9: "Tiziano Terzani, il viaggio della vita"

11/9: "My imaginary country"

14/9: "La morte è un problema dei vivi"

18/9: "Eustache"

21/9: "La verità secondo Maureen K."

21/9: "Bersaglio d'amore"

21/9: "Enea"