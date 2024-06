Cinema Revolution 2024: al cinema a 3,50 euro per tutta l’estate

Cinema In Festa inaugurerà la stagione estiva di sconti al cinema per invogliare gli spettatori italiani italiani ad affollare le sale anche con la calura estiva, ma le iniziative non finiscono qui. La cinque giorni di sconti che si ripete due volte l'anno, a giugno e a settembre, fa parte dell'iniziativa più ampia Cinema Revolution - Che spettacolo l'estate patrocinata dal Ministero della Cultura.

Dal 9 giugno fino al 19 settembre 2024, si ripeterà l'iniziativa che ha portato nell'estate 2023 a registrare il maggior numero di spettatori per i mesi di luglio e agosto nella storia italiana. Durante i tre mesi di campagna estiva, che inglobano anche i due appuntamenti di Cinema In Festa, si potrà assistere in sala a nuove uscite di film italiani, europei e internazionali e sarà possibile guardare i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

"33 titoli, 17 italiani e 16 europei al prezzo di 3,50 euro a film, il resto li metterà il Ministero della Cultura perché il cinema è cultura, lavoro e magia. La scorsa edizione ha segnato risultati record per cui, come già annunciato, è in arrivo un'altra straordinaria stagione di grande cinema", ha dichiarato la Sottosegretaria ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni.

Tutti gli sconti di Cinema Revolution

Andiamo a esplorare il programma di sconti previsto per gli spettatori che si recheranno nelle sale italiane nel corso dell'estate.

Dal 9 al 13 giugno tutti i film in palinsesto avranno un costo di 3,50 euro

Dal 13 giugno al 15 settembre tutti i film italiani ed europei avranno un costo di 3,50 euro

Dal 15 al 19 settembre tutti i film in palinsesto avranno un costo di 3,50 euro

Il palinsesto con tutti i film nelle sale è disponibile direttamente sul sito ufficiale di Cinema Revolution: www.cinemarevolution.it.