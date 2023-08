Cinema Odeon: chiusi i battenti dello storico multisala di Milano

Lo storico cinema Odeon di Milano ha chiuso i battenti dopo quasi cento anni di attività. Il multisala, situato a pochi passi dal Duomo, lascerà spazio a un centro commerciale, anche se nell'edificio dovrebbe rimanere una parte di cinema.

Un addio dopo una lunga storia

Il cinema Odeon aveva aperto i battenti nel 1929, inizialmente come teatro, diventando negli anni un cinema che ha continuato la sua attività anche durante gli anni della seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 gli spazi avevano inoltre ospitato i concerti del Teatro alla Scala, edificio che era stato danneggiato durante i bombardamenti.

Nel 1986 è poi diventato il primo multisala della città di Milano, arrivando nel corso dei decenni successivi a far parte del circuito The Space Cinema e ad avere dieci sale di proiezione e oltre 2 mila posti a sedere.

Il futuro della sala

Nell'ultima giornata di proiezioni il cinema ha proposto titoli di successo come Barbie, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 e Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Secondo il progetto del "nuovo Odeon", dovrebbero rimanere cinque sale cinematografiche al piano interrato.