Cinema in Festa: da oggi e fino al 13 giugno in tutti i cinema biglietto speciale a €3,50

Una promozione imperdibile per i cinefili italiani: per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro per tutti i film.

Torna l'appuntamento di Cinema in Festa, che ogni giugno e ogni settembre allieta le tasche dei cinefili offrendo biglietti per il cinema a prezzo scontato. Da oggi 9 giugno e fino al 13 giugno in tutti i cinema sarà disponibile un biglietto speciale a 3,50 euro.

L'iniziativa, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, è stata lanciata nel 2022 e, a oggi, ha portato più di 3,8 milioni di spettatori; la promozione andrà avanti fino al 2026.

Ispirato alla "Fête Du Cinéma" francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Il sostegno del governo italiano

"Vedere un film al cinema è un'emozione unica e io invito tutti a viverla nelle settimane che verranno perché, a partire dal 9 giugno, quando prenderà il via l'iniziativa Cinema in Festa targata Anec-Anica, grazie alla campagna del MiC Cinema Revolution per tutta la stagione grandi titoli e promozioni attendono il pubblico in sala. Noi ci saremo: il nostro impegno per la piena ripartenza delle sale cinematografiche continua" ha sottolineato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Anche nel 2024 l'iniziativa si inserisce nell'ambito di "CINEMA REVOLUTION - Che Spettacolo L'Estate", la campagna promossa dal MiC che vuole trasformare l'estate 2024 in una stagione all'insegna dei film. Titoli e sale aderenti su www.cinemainfesta.it.