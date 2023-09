Cinema in festa: dal 17 al 21 settembre tutti i film a 3,50 €

La terza edizione di Cinema in Festa, iniziativa promossa dal MiC con David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, permetterà di entrare in sala spendendo solo 3,50€.

Da domenica 17 a giovedì 21 settembre, in numerosi cinema italiani, ritorna l'appuntamento con Cinema in festa: per 5 giorni sarà infatti possibile accedere nei cinema al costo speciale di 3,50 €.

L'iniziativa promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano è arrivata alla sua terza edizione.

I dettagli dell'iniziativa

Cinema in Festa è il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 Milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a Settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La terza edizione partirà Domenica 17 Settembre e si concluderà Giovedì 21 Settembre con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla "Fête Du Cinéma" francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di CINEMA REVOLUTION - Che Spettacolo L'Estate, la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l'estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.

I film in programma

I titoli coinvolti nella promozione sono La casa dei fantasmi, Jeanne Du Barry - La Favorita del Re, Tartarughe Ninja - Caos mutante, Assassinio a Venezia, Conversazioni con altre donne, Io capitano, La bella estate, The Nun 2, Patagonia, Una commedia pericolosa, Barbie, Oppenheimer, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, Manodopera, I Mercen4ri - Expandables, Felicità, The Equalizer 3 - Senza Tregua, Doggy Style, Il più bel secolo della mia vita e L'ordine del tempo.

Per scoprire tutte le sale aderenti basta visitare il sito dell'iniziativa.