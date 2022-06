Cinema, cade l’obbligo di mascherina nelle sale italiane

È terminato l'obbligo di indossare la mascherina al cinema: il governo ha deciso che dal 16 giugno gli spettatori potranno assistere ai film in programmazione nelle sale italiane senza indossare il dispositivo sanitario.

La decisione del governo era stata anticipata dal ministro della Salute Speranza in un'intervista concessa al Corriere della Sera alla fine del mese di maggio: "Terremo le mascherine nei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo nei cinema e nei teatri. Quanto ai mezzi di trasporto valuteremo", aveva promesso il rappresentante del governo Draghi.

L'obbligo di indossare la mascherina cade, non solo per le sale cinematografiche, ma anche per altri settori del mondo dello spettacolo, come i teatri, gli eventi sportivi e musicali, dando un'ulteriore spinta alla stagione dei concerti iniziata in questi giorni con l'esibizione di numerosi artisti italiani e stranieri su tutto il territorio.

Il governo ha deciso che la misura presa non è valida negli ospedali e le strutture sanitarie, le residenze sanitarie assistite e le altre strutture riabilitative e residenziali per anziani. Qui persiste l'obbligo di indossare la mascherina, valido per i lavoratori, gli utenti e i visitatori.