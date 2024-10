A Cinecittà World va in scena la festa di Halloween più grande d’Italia

Tra brividi, zucche e divertimento senza fine, a Cinecittà World esplode la festa con le tre Halloween Nights del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Dalle 11 fino al mattino, tra feste in maschera, cene a tema e spettacoli, nel Parco divertimenti di Roma andrà in scena il Party di Halloween più grande d'Italia con 40 attrazioni, 7 padiglioni musicali tra concerti e DJ Set, la Parata di Halloween e la paurosa Zombie Walk.

La notte di Halloween continuerà inoltre con un festival Trap, Rap, Hip-Hop con tanti protagonisti come Noyz Narcos, Frah Quintale, Flaza, Spender e Damianito, un concerto/DJ Set unico in Italia come Symphony of Caos, che ospita sul palco un'orchestra sinfonica con coro e DJ Set/performer, in uno show ricco di spettacolari effetti speciali. Gli studenti si divertiranno nell'Halloween Resurrection, con il rapper Kid Yugi.

Per ballare i ritmi caldi del reggaeton, direttamente da Ibiza, c'è il Party Señorita, mentre per i nostalgici degli anni '90 arriva la festa con Gigi l'Altro. Le cene saranno animate da artisti e mangiafuoco del Circo nero, dal casinò party, con veri tavoli da gioco, il Far West dall'esperienza immersiva Disclosure Rome.

Già dall'ingresso al parco si respira un'atmosfera suggestiva nella Halloween Street con la Zombie Walk, la parata dei carri di Halloween, il labirinto di zucche per i bambini, le bare il Cimitero del Cinema e...il tuo funerale!

Halloween Party a Cinecittà

Il tuo Funerale da Vivo

Sarà possibile scoprire come potrebbe svolgersi il vostro ultimo saluto da un punto di vista privilegiato: la propria bara! Si potrà celebrare il proprio funerale, da vivo, con una cerimonia completa di carro funebre. Così Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World: "Halloween è tempo di emozioni forti e humor nero: Cinecittà World offre, su prenotazione, l'opportunità di vivere l'inquietante confine tra la vita e la morte: i partecipanti festeggeranno il loro trapasso, ma da vivi!" È proprio un caso di...divertimento da morire!

Un Ottobre da Paura

Le 17 attrazioni da paura includono la novità assoluta di U571 Escape, la prima escape room ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale, la Horror House in cui si attraversano i set dei film Horror più famosi della storia, Inferno la più grande montagna russa indoor in Italia, che sfreccia tra i gironi danteschi, il brivido del Risveglio dei Morti Viventi al padiglione Cinetour, la follia pura nei sotterranei di Manikomio, o il pernotto da paura nell'Ostello Maledetto - Il terrore viene dall'Oriente dove, nel corso della notte, tutto può accadere.

Cinecittà World ospiterà l'Halloween Funeral Party, che inaugura la stagione delle feste il 5 ottobre

I bambini possono divertirsi nell'Hotel Transilvania, tra Dracula e Mostri vari, con il Truccabimbi di Halloween, lo spettacolo di magia Piccoli Brividi, cimentarsi in Dolcetto Giretto, dove ad ogni giro sulle giostre vinceranno dolci e leccornie o intagliare le Zucche di Halloween, nella Fattoria delle Zucche al a Roma World.

Tra i vari eventi, il 2 Novembre arriva l'Escape Horror Night - Il rito del sangue, la più grande esperienza escape outdoor d'Italia: una notte intera fino all'alba nei boschi per liberare l'antico villaggio romano dalla maledizione da cui è infestato.