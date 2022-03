Cinecittà World riapre dal 19 marzo 2022: il divertimento è tornato

Cinecittà World riapre da sabato 19 Marzo: ad annunciare che il divertimento è tornato sono i profili social del parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma: quest'anno i fan potranno usufruire di 40 incredibili attrazioni, spettacoli ed eventi semplicemente imperdibili.

Siete curiosi di scoprire le novità che Cinecittà World ha in serbo per i fan nel 2022? Ecco la prima: il parco divertimenti ospiterà la finale di Italia's Got Talent durante il weekend del 19 e 20 Marzo. I visitatori potranno partecipare agli spettacoli ed avere la fortuna di ricevere l'invito per assistere alla finale in diretta di Italia's Got Talent.

Tra le altre novità di quest'anno c'è anche l'incredibile Giardino degli Dei: una passeggiata nella natura tra le sculture dell'Antica Roma, un vero e proprio viaggio durante il quale potrete ammirare le statue che hanno fatto la storia del Cinema e di Cinecittà dal 1937 ad oggi, come Quo Vadis?, Ben-Hur e Il gladiatore.

Coloro che acquisteranno subito l'abbonamento, a partire da 59 euro, potranno accedere al parco tutte le volte che vorranno fino all'8 gennaio 2023. Al prezzo di 99 euro, invece, i fan più sfegatati potranno avere ingressi illimitati per Cinecittà World e Roma World per tutta la stagione 2022, compreso il noleggio pattini Regno del ghiaccio, le attrazioni a pagamento, i parcheggi illimitati e il saltacoda illimitato.