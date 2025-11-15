Cinecittà World: tutti gli appuntamenti del Natale del parco divertimenti

Diamo uno sguardo al programma natalizio del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma con una serie di eventi rivolti a grandi e piccini.

Cinecittà World si prepara al Natale con un programma fitto di appuntamenti che accompagneranno i visitatori del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma fino al 6 gennaio.

Adulti e bambini potranno festeggiare attraverso una serie di esperienze a partire dalla Christmas Street, una scintillante New York anni '20 vestita a tema tra luci, carrozze e pacchi regalo giganti dove gli ospiti troveranno attrazioni, spettacoli e tante sorprese. Da sperimentare la nuova Pista di Pattinaggio, classico delle feste, e la suggestiva Nevicata di Natale che imbianca la Street.

Cuore delle celebrazioni sarà il Christmas Show, lo spettacolo che accende il Parco sulle note delle più amate colonne sonore natalizie. Capiterà così di incontrare Santa Claus e i suoi elfi o di far visita alla Casa di Babbo Natale, suggestiva location dove verranno accolti i piccoli ospiti per scattare insieme una foto ricordo. I bambini possono scrivere la letterina e inviarla direttamente dalla Sala degli Elfi, dove i laboriosi aiutanti smistano la posta diretta al Polo Nord. Per completare l'esperienza, c'è il viaggio su I-Fly, la montagna russa virtuale che trasporta gli ospiti sulla slitta di Babbo Natale sfrecciando in volo per consegnare i doni in tutto il mondo.

Alla scoperta delle meraviglie del Natale

Lo spirito del Natale si fa sentire anche nei cuori più freddi con il nuovo spettacolo La notte che cambiò il Natale, che racconta la storia di un burbero giocattolaio di nome Fiocco che riscopre la magia del Natale e torna a donare sorrisi ai bambinico suo lavoro. Tra le vie del Far West, invece, arriva l'inedito Elf Express - Lettere dal West, un divertente show in cui gli elfi postini devono consegnare tutte le letterine in tempo per la Vigilia. Il tutto sotto lo sguardo attento del perfido Grinch, che girerà per il parco cercando di "rovinare le feste" come da tradizione.

A Capodanno il parco divertimenti ospiterà la "festa più grande d'Italia". Il 31 dicembre dalle 18 fino alle prime luci del nuovo anno Cinecittà World si trasformerà in un enorme Villaggio del Divertimento con 40 attrazioni aperte fino a notte alta, spettacoli dal vivo, concerti, dj set, discoteche, cene, cenoni e dinner show, mentre l'arrivo del nuovo anno verrà celebrato con un incredibile spettacolo pirotecnico. Programma completo su: www.cinecittaworld.it