Cinecittà World inaugura l’estate 2026: apre Aqua World e arrivano i grandi eventi

Dal 30 maggio prende ufficialmente il via l'estate 2026 di Cinecittà World con l'apertura di Aqua World e un calendario di eventi che accompagnerà i visitatori per tutta la stagione. Il parco alle porte di Roma amplia la propria offerta con tre aree tematiche dedicate al divertimento, oltre 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e appuntamenti speciali pensati per famiglie, giovani e appassionati di cultura pop.

Tra le principali novità torna protagonista Aqua World, il parco acquatico interno a Cinecittà World. L'area propone spiagge, piscine, scivoli e zone relax ispirate a un'atmosfera tropicale. Tra le attrazioni più richieste ci sono il Fiume Lento Paradiso, gli scivoli Vortex & Boomerang e la Cinepiscina, animata da musica e intrattenimento dal vivo. Nel corso dei weekend non mancheranno schiuma party ed eventi speciali.

Il calendario degli eventi

L'estate si apre il 30 maggio con una serata musicale che vedrà protagonista il creator social Il Ragazzo del Pincio. Il 7 giugno spazio allo sport con la Cinecittà World Soccer Experience, torneo dedicato alle scuole calcio del Lazio che prevede anche incontri con i creator Pirlas V e Boss della Tecnica.

Il 13 e 14 giugno il parco ospiterà Roma Comics, manifestazione dedicata a fumetti, cosplay e cultura pop. Nelle stesse date prenderà il via anche "Stelle di Fuoco", lo spettacolo serale di fuochi d'artificio sincronizzati con celebri colonne sonore cinematografiche.

Gli appuntamenti del 13 e 14 giugno saranno dedicati alle musiche di Ennio Morricone e Giorgio Moroder, mentre quelli del 20 e 21 giugno celebreranno i grandi compositori di Hollywood.

Il tributo a Bud Spencer

Dal 26 al 28 giugno Cinecittà World ospiterà il Bud Spencer Tribute, iniziativa organizzata a dieci anni dalla scomparsa dell'attore. Il programma prevede spettacoli, musica dal vivo, stunt show, esposizioni di veicoli iconici dei suoi film e il concerto degli Oliver Onions, autori di molte delle colonne sonore legate alla carriera cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill.

L'esperienza nell'Antica Roma

Prosegue anche la stagione di Roma World, il parco tematico dedicato all'Antica Roma. I visitatori possono assistere a spettacoli di gladiatori e rapaci, cimentarsi nel tiro con l'arco, partecipare alle attività della fattoria didattica e cenare nella Taberna. Tra le novità figura lo show serale "Roma Eterna - Il Giuramento degli Elementi".

Resta inoltre disponibile il Villaggio dei Legionari, dove è possibile pernottare in tenda e vivere un'esperienza immersiva ispirata alla vita dell'antica Roma.