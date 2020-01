Cine34, Mediaset inaugura oggi il canale dedicato al cinema italiano con l'omaggio a Federico Fellini

Debutta oggi Cine34, il nuovo canale Mediaset dedicato al cinema italiano, disponibile anche su Tivùsat e SKY. Omaggio a Federico Fellini per il primo giorno di programmazione.

Debutta oggi Cine34, il canale Mediaset dedicato al cinema italiano in tutte le sue declinazioni, che vuole rappresentare l'intera produzione di casa nostra, senza alcun pregiudizio, passando dai migliori titoli d'autore a quelli di genere.

Disponibile alla posizione 34 della guida TV, su Tivùsat e sulla piattaforma SKY (canale 327), Cine 34 inaugura la sua programmazione oggi, 20 gennaio, nel migliore dei modi, con un omaggio a Federico Fellini nel giorno in cui si festeggia il centenario dalla nascita del regista. Una vera e propria maratona, denominata "Fellini 100", che culminerà in prima serata con due opere di assoluta grandezza, Amarcord e La dolce vita.

Ecco il palinsesto di oggi, 20 gennaio 2020:

ore 06.00 Lo sceicco bianco (1952, b/n)

ore 07.40 8 ½ (1963, b/n)

ore 11.00 Le tentazioni del dottor Antonio (1962, col.)

ore 13.00 Giulietta degli spiriti (1965, col.)

ore 15.00 La voce della Luna (1991, col.)

ore 17.00 I Vitelloni (1953, b/n)

ore 19.00 8 ½ (1963, b/n)

ore 21.00 Amarcord (1973, col.)

ore 23.00 La dolce vita (1973, col.)

ore 01.00 I Vitelloni (1953, b/n)

ore 03.30 Lo sceicco bianco (1952, b/n)

Su Cine34 troveranno spazio tutti gli stili: dal poliziottesco al kolossal storico, dalle comiche ai telefoni bianchi, dal neorealismo al trash, dal melodramma al sexy, dal peplum al musicarello, dalla fantascienza allo spaghetti western, dal giallo all'horror. Sempre e solo all'italiana.

Un catalogo composto da ben 2.672 titoli, di cui 446 inediti a cui si aggiungono acquisti ad hoc.

Il palinsesto, declinato in appuntamenti verticali, proporrà anche alcune chicche: film usciti nelle sale, mai visti prima sul piccolo schermo. Tra i titoli delle prime settimane di Cine 34 anche poliziotteschi doc, come La Polizia incrimina, la Legge assolve e MMM 83 - Missione Morte Molo 83, western al debutto in TV (Bandidos, Black Killer di Carlo Croccolo, con Klaus Kinski, evergreen quali Lo chiamavano Trinità). Opere inedite del filone "Hot", gioielli dell'Horror, tra cui Profondo Rosso e La casa dalle finestre che ridono, pietre miliari del Neorealismo.