CINÉ - Giornate di Cinema 2019, al via la nona edizione con l'omaggio a Carlo Vanzina

Prende il via oggi con l'omaggio a Carlo Vanzina la nona edizione di Ciné - Giornate di Cinema 2019, la manifestazione estiva dell'industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi per la direzione di Remigio Truocchio, che si svolgerà a Riccione dal 2 al 5 Luglio.

Negli anni diventato un momento d'incontro e confronto per il mercato del cinema italiano e per gli addetti ai lavori, Ciné, con un percorso avviato nelle edizioni precedenti, conferma la sua vocazione festivaliera e dà appuntamento a una serie di eventi rivolti al grande pubblico, tra anteprime, incontri e occasioni speciali.

Tra gli ospiti Enrico Vanzina, Gian Luca Farinelli, Lo Stato Sociale, The Bluebeaters, Cimini, Alessandro Roja e Alberto Rizzi. Inaugura la serata Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello che introdurrà l'evento speciale Un'Estate al Cinema, una presentazione a cura di Moviement in collaborazione con l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Attesi sul palco anche importanti personalità del nostro cinema.

A un anno dalla scomparsa, alle 21.30 nell'arena di Piazzale Ceccarini, Enrico Vanzina ricorda il fratello Carlo, regista cult della commedia italiana degli anni Ottanta e Novanta, con cui negli anni ha firmato le sceneggiature di decine di film campioni d'incassi. Sarà proprio Enrico Vanzina, assieme a Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca di Bologna, a introdurre la proiezione della versione restaurata di Sapore di Mare. Il restauro del film è stato realizzato dalla Cineteca di Bologna e DEAN FILM a partire dai negativi, immagini e suono originali. Le lavorazioni sono state effettuate dal laboratorio L'Immagine Ritrovata nel 2019.

Enrico Vanzina: "Il termine cinepanettone mi fa schifo"

Tra i film più iconici sugli anni Sessanta, storia di un'estate che cambierà la vita dei suoi protagonisti, la proiezione di Sapore di Mare è in programma anche il 20 luglio a Viareggio, e il 3 agosto a Bologna nell'ambito della manifestazione Sotto Le Stelle del Cinema. In Versilia il film sarà preceduto da un incontro allo stabilimento balneare Il Cavallone, iconica location del film. Anche in quell'occasione a presentare la pellicola saranno Enrico Vanzina e il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, oltre ad alcuni dei protagonisti.

A seguito della proiezione di Sapore di Mare a celebrare le Giornate di Cinema, I Wonder Pictures + Garrinca Dischi portano a Ciné una serata speciale a ritmo di blue beat, ska, reggae e rock steady. Nello spiazzo sottostante il Palazzo dei Congressi, a partire dalle 22.30, The Bluebeaters, band con 25 anni di concerti alle spalle, ospitano eccezionalmente sul palco Lo Stato Sociale e Cimini per alcuni dei loro grandi classici in versione rock steady. Per informazioni www.cinegiornate.it.