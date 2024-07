Ciné 2024: Vinicio Marchioni tra gli ospiti delle Giornate di Cinema di Riccione

Tanti gli ospiti al Palazzo dei Congressi di Riccione per la seconda giornata e Vinicio Marchioni protagonista della serata di Ciné in Città.

Con la seconda giornata entra nel vivo Ciné 2024 offrendo agli addetti ai lavori un palinsesto ricchissimo di convention, eventi, proiezioni e ospiti a Riccione.

Il fitto programma prende il via al mattino presso la Sala Concordia al Palazzo dei Congressi con le convention e le presentazioni dei listini che si susseguiranno nel corso della giornata. Si parte con Universal Pictures (ore 9.45) seguita da 01 Distribution (ore 11.15), alla presenza del regista Michele Placido accompagnato da Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti per Eterno Visionario e di Gabriele Muccino con il suo nuovo Fino alla fine; e poi ancora Adler Entertainment (ore 12.30), Officine UBU (ore 13.00), Lucky Red (ore 15.30), BIM Distribuzione (ore 16.45), Wanted Cinema (ore 17.30), Vertice 360 (ore 17.45). Chiude i lavori della giornata la convention di PiperFilm(ore 18.00), con la giovane promessa del cinema italiano Celeste Dalla Porta, protagonista del nuovo film firmato da Paolo Sorrentino Parthenope.

La serata di mercoledì 3 luglio regalerà al grande pubblico di Ciné in Città l'appuntamento con gli attesi Hot Corn Awards, i premi del magazine di cinema e serie hotcorn.com (ore 21.30). L'evento, gratuito e aperto agli appassionati, vedrà protagonista Vinicio Marchioni, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima stagione cinematografica grazie a titoli come C'è ancora domani di Paola Cortellesi e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, e che verrà premiato con l'Hot Corn Award Rock. L'attore introdurrà la proiezione di Grazie ragazzi di Riccardo Milani, una storia che mostra il valore sociale dell'arte e il potere trasformativo del teatro, interpretato anche da Antonio Albanese e Sonia Bergamasco.

Gli incontri

Michele Placido in un'immagine

ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema proporrà il convegno Tra hype e critica cinematografica: le aspettative che spingono il box office (ore 14.30, Sala Polissena), presentato dal Presidente ACEC Nazionale Gianluca Bernardini. Si parlerà delle nuove forme di influenza del pubblico, analizzando il rapporto tra critica cinematografica e nuovi influencer, e le aspettative al box office che queste nuove modalità di comunicazione sono in grado di generare, con interventi di Piera Detassis (Editor at Large Cinema & Entertainment Hearst Italia, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello), Eva Carducci (Content Creator e Giornalista), Dario Edoardo Viganò (Professore ordinario di Cinema, Presidente Centro di ricerca Catholicism and Audiovisual Studies - Università Telematica Internazionale UniNettuno, Vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze-Scienze Sociali della Santa Sede).

ANEC presenterà invece l'intervento Rivistedispettacolo.it: dalla Hollywood sul Tevere agli albori del cinema digitale (ore 15.15, Sala Concordia) a cui interverranno Simone Gialdini (Direttore Generale ANEC, Presidente Cinetel) e Davide Novelli (Amministratore Delegato Cinetel). Sarà sempre targato ANEC l'appuntamento delle ore 19.00 presso la Terrazza del Palazzo dei Congressi con LED - Leader Esercenti Donne, presentazione della seconda edizione del programma di mentoring dedicato alle professioniste dell'esercizio cinematografico.

Eventi per ragazzi

Un primo piano di Gabriele Muccino

Tantissimi gli eventi speciali che seguiranno nel corso della giornata: sin dalla prima colazione (ore 8.00, alla Spiaggia del Sole 86/87, sul Lungomare della Libertà) ACEC porterà alla scoperta del film Non credo in niente. Insieme al regista Alessandro Marzullo e all'attrice Demetra Bellina, si parlerà del film in un evento dal titolo La mattina non credo in niente - una colazione con ACEC. Alle 21.30 invece, presso il chiringuito Mavalà, Wanted Cinema regalerà musica e festa per il Party Wanted 10 anni di cinema ricercato.

Anche la giornata di mercoledì 3 luglio offre tanti eventi e proiezioni per i giovani cinefili di Ciné Camp. Ragazze e ragazzi appassionati di cinema potranno partecipare alla visione di Last Film Show (ore 10.00), dell'ultimo e applaudito film di Thomas Cailley The Animal Kingdom (ore 10.00). Diversi sono anche i laboratori che seguiranno nel corso della giornata, come Giffoni in a day: I love cinema, a cura di Giffoni Film Festival, in cui si indagherà cosa si nasconde dietro la creazione di un film; il Laboratorio di recitazione, a cura del Centro Preformazione Attoriale; infine, l'Arte di Realizzare un Trailer, workshop a cura di Ottoemezzo Movie Factory.