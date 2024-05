Ciné 2024: prime anticipazioni sulla nuova edizione delle Giornate di Cinema di Riccione

Annunciate all'Italian Pavilion di Cannes le prime anticipazioni della 13° edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica, promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi, prevista a Riccione dal 2 al 5 luglio.

L'appuntamento è stato inoltre l'occasione per presentare la campagna pubblicitaria di Cinema Revolution 2024, con la visione in anteprima dei nuovi contenuti, fra cui anche la creatività e lo spot della edizione di Cinema in Festa in programma a giugno, dal 9 al 13.

Alla presentazione sono intervenuti Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema e Audiovisivo), Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC), Simone Gialdini (Presidente Cinetel e Direttore generale ANEC), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello), Gabriele D'Andrea (Direttore marketing e distribuzione theatrical Lucky Red) e Remigio Truocchio (General Manager Ciné).

Cosa ci aspetta a Riccione

Le convention, cuore pulsante della manifestazione, prenderanno il via nel pomeriggio di martedì 2 luglio con la convention di The Walt Disney Company e Notorious Pictures. Universal Pictures aprirà la giornata di mercoledì 3 luglio, seguita da 01 Distribution e Adler Entertainment; nel pomeriggio si prosegue con le presentazioni di Lucky Red, Bim Distribuzione e Wanted Cinema. Giovedì 4 luglio sarà il turno di Warner Bros. seguita da Medusa Film, Vertice 360 ed Europictures e poi ancora, nel pomeriggio, Vision Distribution, Plaion Pictures e Fandango. A chiudere i lavori venerdì 5 luglio I Wonder Pictures e Eagle Pictures.

Ciné N.13 sarà anche l'ambito in cui ANICA festeggerà l'80° anniversario della propria fondazione, attraverso una serie di iniziative.

Cinema al femminile e ruolo della critica

Ad arricchire il programma di Ciné, anche l'evento di lancio della seconda edizione LED - Leader Esercenti Donne, il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell'esercizio cinematografico, ideato dall' ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema. L'appuntamento sarà anche l'occasione per un'anticipazione della piattaforma digitale di consultazione dello storico Giornale dello Spettacolo e della Borsa Film, le cui pubblicazioni dal 1952 al 2010 saranno accessibili a tutti.

Nella giornata di mercoledì 3 luglio ACEC - ​​Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sala Della Comunità propone il panel "Tra hype e critica cinematografica: le aspettative che spingono il box office". Si discuterà dei ruoli del critico e degli influencer e di quanto l'esercizio e la comunicazione possano essere alleate per alimentare un dibattito e la passione nel pubblico.

Il programma di Ciné si completa anche con ulteriori momenti di approfondimento e incontri professionali, come il consueto convegno, organizzato da Box Office, in programma nella giornata inaugurale, dal titolo Il pubblico in sala tra rivelazioni al box office, case history e scommesse per il futuro che verterà sull'analisi del pubblico diversificato che il cinema è riuscito ad attrarre tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e sulle strategie da mettere in atto per non perdere i target conquistati.

Come sempre a Ciné si parlerà anche di nuove tecnologie sia in sala che nell'ambito del Trade Show, consolidato appuntamento cui parteciperanno le aziende leader a livello nazionale e internazionale, per presentare le nuove offerte per l'industria cinematografica. Le aziende presenti, ad oggi: Cine Project Italia, Cinearredo, Cinemeccanica, Crea Informatica, Ehome Italia Service, Italian Food Quality, Kino Roma, Modulsnap, Officine, Ok One, Pco Group Italia, Telespazio.

Un'importante partnership rinnovata per quest'anno è con Cinecittà News, Main Media Partner della manifestazione. Prevista anche la collaborazione con 7 - Sette, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera che dedicherà un'ampia copertura alla manifestazione. Rinnovate anche le media partnership con Box Office, Best Movie, Coming Soon, Hot Corn, ScreenWeek, Movieplayer e Fortune.

Prosegue anche quest'anno la collaborazione con Ottoemezzo Movie Factory, agenzia creativa per il cinema e la tv, Partner Tecnico di Ciné 2024.

Gli appuntamenti per il pubblico

La manifestazione anche quest'anno conferma la sua duplice natura. Accanto agli appuntamenti industry, i riflettori di Ciné si accenderanno sulla riviera riccionese a partire da sabato 29 giugno con gli appuntamenti di Ciné in Città nell'arena a cielo aperto in Piazzale Ceccarini e con un palinsesto speciale pensato per i più giovani con CinéCamp - Giffoni a Riccione, la sezione di cinema dedicata ai ragazzi e alle ragazze under 18 da tutta Italia, in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Il programma completo di Ciné sarà annunciato prossimamente.