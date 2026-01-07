"Sembra il cibo servito in aereo", la cena 'light' dei Critics Choice Awards 2026 diventa virale

Per il secondo anno consecutivo le foto dei piatti serviti durante la cerimonia dei Critics Choice Awards hanno generato critiche e sfottò.

Il cibo servito durante la cerimonia dei Critics Choice Awards 2026 è diventato virale per il secondo anno consecutivo e non in senso positivo. Lo striminzito contenuto del piattino consegnato alle star è divenuto oggetto di ironia da parte degli utenti dei social media tanto da essere paragonato al 'cibo che servono in aereo'.

Come mostrano le foto della cerimonia, all'evento del 4 gennaio ai partecipanti sarebbe stato servito un piatto di stuzzichini composto da uva, bruschetta, fette di formaggio, cracker, hummus, spiedini di caprese, torta salata, qualche albicocca secca e una ciotola di pomodoro a cubetti.

Quando il giornalista del New York Times Kyle Buchanan ha condiviso una foto del pasto su X, gli utenti si sono scatenati ironizzando sul misero piattino. Al momento in cui scriviamo il post ha ottenuto oltre 4,3 milioni di visualizzazioni.

"Sembra cibo da aereo", ha commentato qualcuno. Un altro ha scritto: "Ahah, imbarazzante". Un terzo ha scherzato dicendo che sarebbero stati serviti come "piatto di snack per gli Halloween Critics Choice Awards", mentre qualcun altro ha detto che il pasto gli ricordava i panini al formaggio serviti al Fyre Festival.

Anche le star hanno fame

Ma non sono stati solo gli utenti a ironizzare sul cibo servito ai Critics Choice Awards 2026. L'attrice di Abbott Elementary Janelle James ha scherzato sul cibo nel discorso di ringraziamento per il premio come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comica.

"La cosa migliore di essere stata nominata quattro volte è che finalmente ho capito che non ci avrebbero mai dato da mangiare sul serio. Ogni anno ci sarebbero stati uva e gelato, ma questo premio li compensa!" ha riso l'attrice mostrando il suo trofeo.

Ma questo non è il primo anno che le celebrità parlano apertamente del cibo (o della sua mancanza) alle premiazioni. Durante i Critics Choice Awards 2024, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks e Oprah Winfrey de Il colore viola sono state filmate mentre commentavano la consegna di una pizza. Nel video, Barrino chiedeva: "Dove sono le costolette d'agnello?", mentre Oprah, preoccupata per il trucco, indicava la bocca dicendo: "Non mi sto rovinando le labbra!"

Nel corso degli anni, le celebrità sono state fotografate mentre andavano da In-N-Out dopo le cerimonie di premiazione per nutrirsi adeguatamente e visto cosa viene servito è facile capire il perché.