Ciao Povery, il significato della pubblicità classista di Roma che fa discutere

Un'agenzia per immobili di lusso ha scelto lo slogan Ciao Povery per farsi pubblicità a Roma, utilizzando messaggi elitari come 'case e uffici solo per chi ha i domestici'.

Scopriamo il significato dello slogan Ciao Povery che è stato recentemente utilizzato da un'agenzia di immobili al fine di sponsorizzare la propria attività: i manifesti hanno invaso le strade di Roma e la pubblicità, definita classista, ha destato non poche polemiche sui social media.

Ciao Povery è un tormentone finto-classista nato online che viene spesso utilizzato ironicamente come didascalia di fotografie o situazioni che trasudano benessere economico. La y alla fine della parola "poveri" serve per renderla fintamente inglese e per creare distanza tra le persone comuni e quelli per cui la vita è troppo "cheap" senza suite e "rollo", soprannome utilizzato in riferimento al Rolex.

I manifesti con sfondo dorato sono visibili in tantissime zone della Roma "bene", da Parioli a Prati e anche in Corso Trieste; i cartelli pubblicitari che stanno causando un vero e proprio polverone mediatico recitano: "Solo per chi ha i domestici" e "Per diventare di Roma nord".

Rino Fabiano, l'assessore all'Ambiente e al Decoro del II Municipio, ha dichiarato: "Siamo in piena pandemia, siamo in piena emergenza freddo e decine di sfratti sono in esecuzione anche e soprattutto per effetto della crisi in atto. Tutti i giorni riceviamo richieste di aiuto da parte di persone che con fatica sopravvivono in strada di stenti proprio perché una casa non ce l'hanno e ce ne facciamo carico, spesso nel silenzio. Questo sprezzante messaggio pubblicitario è inaccettabile per una città inclusiva e solidale e ne chiedo l'immediata rimozione."