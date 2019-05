Ciao Darwin 8 stasera su Canale 5 Darwin di Donatello, puntata speciale

Ciao Darwin 8, l'edizione 2019 dello storico game show, torna stasera su Canale5 alle 21:25 con una puntata speciale. Tra incidenti, inchieste e polemiche, non c'è dubbio che per il programma si sia trattata di una delle edizioni più tribolate di sempre, ma ora è tempo di premiare i migliori concorrenti e ospiti delle scorse puntate.

Ciao Darwin - Darwin di Donatello vedrà in studio alcuni concorrenti delle diverse squadre che si sono avvicendate nel corso delle 10 puntate di Ciao Darwin 2019 che saranno premiati in differenti categorie.

Al centro della serata saranno quanti si sono distinti per coraggio, ironia, scaltrezza, cultura e altre doti necessarie per essere "gli esseri umani del futuro", ciò che Ciao Darwin si propone di trovare. Le categorie premiate saranno: Miglior Performance, Personaggio dell'anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

La puntata sarà dunque organizzata come uno speciale "best of" e i vincitori riceveranno i Darwin di Donatello, dal nome dei popolari premi cinematografici. Non mancherà naturalmente il momento dedicato a Madre Natura, interpretata ancora una volta dalla modella italiana Sara Croce, già protagonista della puntata del 19 aprile.

Stasera ci scateniamo per l'ultimissima volta insieme, con tutti i protagonisti che hanno popolato le "terre desolate" di #ciaodarwin 8 🎆 #siamotuttimatti pic.twitter.com/fV0rqwonM1 — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) 31 maggio 2019

Dove vederlo: la puntata speciale di Ciao Darwin 2019 sarà trasmessa stasera alle 21:25 su Canale5, per chi preferisce lo streaming l'appuntamento è in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito di Mediaset Play sarà inoltre possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show. Sarà possibile commentare in diretta la trasmissione sui canali social - pagine Facebook, Twitter e Instagram - ufficiali di Ciao Darwin 8.