Ciao Darwin 8: ottava puntata stasera su Canale5

Ciao Darwin 8, l'edizione 2019 dello storico game show, torna stasera su Canale5 alle 21:25 con l'ottava puntata del 2019. Alla vigilia dell'appuntamento sono stati gli stessi conduttori, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ad avvertire il pubblico: gli spettatori ne vedranno delle belle, compresa una rissa in studio. E d'altronde la sfida si presta più di altre al tifo e ai litigi da stadio.

Ciao Darwin 2019, che ha come sottotitolo "Terre Desolate", dal romanzo omonimo di Stephen King, si sta dimostrando ancora una volta una trasmissione di successo, considerati i dati d'ascolto di settimana in settimana, che non hanno risentito neppure delle polemiche scatenate dal brutto incidente durante le prove della scorsa puntata.

In crescita anche il pubblico giovane: Ciao Darwin 8 sta ricevendo grandissima attenzione anche sui social network, Twitter in primis, dove il momento che fa registrare il più alto numero di interazioni è sempre quello della presentazione della nuova Madre Natura. La settimana scorsa è stata la bellissima modella albanese, Alba Vejseli, a vivere il suo "momento di gloria", per sapere chi sarà la prossima si può solo attendere la nuova puntata.

Noi siamo pronti a buttarci a capofitto sulla puntata di #CiaoDarwin di stasera, e voi? 🚀



Nel caso non lo foste ancora, qui troverete il kit di preparazione 👉 https://t.co/sCSWHTsCdN#siamotuttimatti @Sdl_2005 pic.twitter.com/QcjPULcbch — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) 10 maggio 2019

L'appuntamento di questa sera vedrà la sfida Juv contro Tutti, con le solite due squadre a contendersi lo scettro. Ospiti e capitani saranno lo juventino Giampiero Mughini e il giornalista sportivo Raffaele Auriemma, noto tifoso del Napoli. I concorrenti dovranno dimostrare di possedere coraggio, intelligenza, simpatia e una serie di altre caratteristiche necessarie alla selezione "naturale" esibita nel corso della serata. Cosa sarà a determinare il vincitore? Alcune prove: la prova del coraggio, il faccia a faccia, fino al famoso gioco finale dei Cilindroni.

Dove vederlo: l'ottava puntata di Ciao Darwin 2019 sarà in diretta stasera alle 21:25 su Canale5, per chi preferisce lo streaming l'appuntamento è in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito di Mediaset Play sarà inoltre possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show. Sarà possibile commentare in diretta la trasmissione sui canali social - pagine Facebook, Twitter e Instagram - ufficiali di Ciao Darwin 8.