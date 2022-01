Ciao 2021 in streaming: a che ora e dove vederlo

Torna l'appuntamento in streaming con Ciao 2021, lo show di Capodanno di produzione russa che prende per i fondelli l'Italia sanremese degli anni Settanta e Ottanta! Lo show andrà in onda stasera 1 gennaio 2022 alle ore 20.30 (ora italiana) al seguente link, sul profilo Youtube di Evening Urgant, producer del programma.

Ciao 2021 è lo show di Capodanno che parodia la tv anni Ottanta con ospiti agghindati per l'occasione e una playlist di hit musicali russe arrangiate secondo la migliore tradizione melodica italiana degli anni Ottanta e, vera chicca, tradotte in italiano.

Tra i partecipanti si annoverano gli improbabili nomi di Mia Michela & Eva Pollini, Dario Giaracci, Bionda Morta, Valerio Leonci, Manigi, Vasco Vaculecci e Gaga Rini, Giovanni Demetrio Galibri e Mavini/Habibi, Vincenzo Marlini, Amore, La Boda, Lucia Ciabresimia e Giildi Galcini, Sergio Brunello, Valentino Gallo detto Wylsakom, Il Maestro, Lola, Anna e Anatolio Zozzi, Valerio Melazzi.

C'è anche un gradito ritorno, quello dei Cream Soda che l'anno scorso conquistarono il pubblico con la loro Piango al Techno e che ora presentano una nuova hit fatta apposta per Ciao 2021 (con tanto di Little Big tra gli ospiti del video). Segnaliamo anche una hit che di certo non vi lascerà indifferenti come Federico Fellini di Galibri & Mavik.

Insomma, anche quest'anno si prospettano grandi cose! Siete pronti per questo tuffo nei dinamitardi e psichedelici anni Settanta/Ottanta italiani?!