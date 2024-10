Chuck Berry: in arrivo una serie tv sul padre del Rock 'N' Roll

In occasione del 98° compleanno dell'iconico cantante Chuck Berry, la Revelations Entertainment ha acquisito i diritti sulla storia della sua vita. I responsabili della casa di produzione, Morgan Freeman e Lori McCreary, intendono trasformare la sua storia in una serie drammatica che ripercorra gli anni formativi del padre del rock. Berry è morto nel 2017.

Le dichiarazioni e gli eventi in onore di Berry

"Chuck Berry è stato più di una leggenda musicale: è stato uno spirito rivoluzionario la cui influenza ha plasmato il corso della musica e della cultura moderna. È un immenso onore collaborare con la famiglia Berry per portare la sua storia a un pubblico mondiale", hanno dichiarato Freeman e McCreary in un comunicato. "Attraverso questa collaborazione, intendiamo celebrare la sua eredità rivoluzionaria, condividendo non solo la sua musica, ma anche lo straordinario viaggio che c'è dietro. Insieme, vogliamo garantire che lo spirito di Chuck continui a ispirare le generazioni future, ricordando al mondo il segno indelebile che ha lasciato in tutti noi".

Una foto di Chuck Berry

La vedova del cantante-chitarrista, Themetta Berry, si è detta "entusiasta di collaborare con la Revelations per dare vita a questa storia, così come lo sono i miei figli, i miei nipoti e tutta la mia famiglia. L'esperienza di Morgan e Lori nel portare sullo schermo storie importanti in modo genuino e autentico mi ha spinto a lavorare con loro. Questo progetto sarà una parte importante del tributo a Charles nell'ambito della celebrazione di CHUCK100".

CHUCK100 è una serie di eventi che hanno avuto inizio nella città natale del cantante, St. Louis. La campagna comprenderà eventi di tributo, nuove pubblicazioni della musica di Berry in vista del centenario della sua nascita, il 18 ottobre 2026.

La prima fase è iniziata il mese scorso con il Chuck Berry House of Evolution Festival, un evento ricco di cimeli della carriera di Berry, tra cui una delle sue iconiche Cadillac, e di presentazioni video che hanno evidenziato la notevole influenza del cantante sulla musica. L'evento faceva parte di uno sforzo più ampio per onorare l'eredità di Berry attraverso la musica, la narrazione e i tributi culturali.

Conosciuto per successi come "Johnny B. Goode", "Maybellene" e "Roll Over Beethoven", Berry ha influenzato, grazie alla sua abilità nella chitarra, artisti del calibro di Beatles e Rolling Stones.