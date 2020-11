Christopher Nolan spiega perché non è contrario alla visione dei film su iPhone

Nel corso degli anni, Christopher Nolan ha sempre rimarcato il valore dell'esperienza cinematografica e quindi della visione dei film sul grande schermo, chiedendo sostegno alle sale durante la pandemia. Nonostante verrebbe da pensare il contrario, il regista ha anche ammesso di non avere nulla da recriminare a coloro che guardano i suoi film su iPhone e dispositivi mobili in generale, specificando però una condizione necessaria.

Interstellar: Christopher Nolan sul set del film con Matthew McConaughey e Mackenzie Foy

A seguito di alcune sue recenti dichiarazioni, si scopre che il disprezzo di Christopher Nolan per la visione dei film tramite iPhone è stata sempre e solo una falsa leggenda. Nel nuovo libro di Tom Shone, The Nolan Variations, il regista ha infatti smontato la teoria secondo cui non ci si possa godere un suo film su un piccolo schermo. Alla domanda "Hai qualche problema con le persone che vedono Dunkirk sul proprio smartphone o altro?", Nolan ha risposto senza esitazione: "No, affatto. Ma il motivo per cui non lo faccio è perché rimangono comunque le grandi sale come forma principale di distribuzione iniziale. E a quel punto l'esperienza scorre verso il basso, nella misura in cui, se hai un iPhone e stai guardando un film, porti comunque con te la consapevolezza di cosa sarebbe quell'esperienza cinematografica e la estrapoli. Quindi, quando guardi qualcosa sul tuo smartphone, il tuo cervello è in una mentalità completamente diversa".

Nolan ha fatto riferimento ad un'intervista fatta anni fa a M. Night Shyamalan, in cui il regista de Il sesto senso dichiarò: "Sì, è vero che facciamo i nostri soldi tramite tutti i canali, ma è la versione iniziale a dare la spinta più importante". Nolan ha quindi aggiunto: "Sai, questo è ciò che sono i film. Viviamo e lavoriamo in un mondo analogico. Abbiamo bisogno che la gente venga al cinema, che si impegni in prima persona con il film".