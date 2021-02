Christopher Nolan – Realtà e sogno al lavoro: la terza edizione del libro include anche Tenet

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Il libro Christopher Nolan - Realtà e sogno al lavoro torna in vendita in una nuova edizione aggiornata, impreziosita di una corposa appendice su Tenet che rende il volume, con le sue 370 pagine, l'unica monografia italiana completa sul regista anglosassone più famoso ad Hollywood. Per l'occasione, anche un cambio d'abito, minimal, geometrico, essenziale: una veste bellissima cucita su misura da Lorenzo Lombardi per Whiterose Pictures.

Christopher Nolan, con la sua eclettica filmografia (Memento, The Prestige, Inception, Il cavaliere oscuro, Interstellar, Dunkirk, Tenet), conduce lo spettatore attraverso un immaginario suggestivo a cavallo fra sogno e realtà. Il libro approfondisce la figura del regista britannico e ne delinea la poetica e lo stile che hanno rivoluzionato il concetto di blockbuster. I suoi film non solo intrattengono e stupiscono, ma innalzano ad una fruizione autoriflessiva e metalinguistica. Ecco svelata l'alchimia perfetta fra cultura anglosassone e senso dello spettacolo americano.

"È un'avventura nel mondo del Cinema, avendo come guida un autore sensibile, creativo, sincero e sempre pronto alle sorprese: il modo in cui guarda e racconta il Cinema ci ammalia, ci conquista. Christopher Nolan è un innamorato". (Simone Santi Amantini)