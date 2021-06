Christoph Waltz e Willem Dafoe saranno le star del western Dead for a Dollar

Christoph Waltz e Willem Dafoe saranno i protagonisti del film western Dead For A Dollar che verrà realizzato dal regista Walter Hill.

Il filmmaker sarà inoltre autore della sceneggiatura del progetto che sarà ambientato in New Mexico, nel 1897.

Siberia: Willem Dafoe in una sequenza

Dead For A Dollar permetterà a Christoph Waltz di tornare a mettersi alla prova con il genere western dopo il film Django Unchained, che gli ha permesso di conquistare il suo secondo premio Oscar.

Walter Hill sarà autore e regista del progetto che racconterà la storia di Max Borlund (Waltz), un famoso cacciatore di taglie che è stato ingaggiato per ritrovare Rachel Price, la moglie dell'uomo di affari di Santa Fe Nathan Price. Max ha detto che la donna è stata rapita da un disertore afroamericano, Elijah Jones, che la tiene in ostaggio in Messico. Quando Max supera il confine, tuttavia, si ritrova alle prese con il suo nemico Joe Cribbens (Willem Dafoe), un giocatore d'azzardo a volte fuorilegge che Max aveva fatto andare in prigione anni prima.

Borlund trova Rachel ed Elijah, scoprendo però che la giovane se ne è andata di sua volontà per fuggire da un marito che abusava di lei. Max deve ora capire se finire la sua missione e riportarla all'uomo che l'ha ingaggiata o aiutarla a ottenere la libertà mentre lotta contro da spietati pistoleri e dal suo rivale.

Matt Harris ha contribuito alla stesura della sceneggiatura del film che segna il ritorno di Walter Hill alla regia.