Christoph Waltz star di Old Guy, nuovo film di Simon West, regista di Con Air

Christoph Waltz sarà il protagonista di Old Guy, il nuovo film diretto da Simon West, già regista di film apprezzati come Con Air e ricchi d'azione, tra cui I mercenari 2.

Il progetto, di genere action-comedy, è stato scritto da Greg Johnson (The Last Son).

Il film Old Guy mostrerà Christoph Waltz nel ruolo di Terry Eubanks, un killer su commissione che sta invecchiando e crede ancora di essere il migliore in ciò che fa. Bloccato in una situazione senza via d'uscita, il protagonista è elettrizzato quando The Company lo riporta a lavorare sul campo, ma solo per addestrare il nuovo arrivato, che appartiene alla generazione Z, chiamato Wihlborg, un assassino prodigio che ha un carattere difficile. La coppia, mal assortita, riceve l'incarico di eliminare dei membri di alto livello di un gruppo avversario e, nel farlo, scoprono i veri motivi del loro capo: rimuovere la vecchia guardia e compiere una trasformazione totale. The Company, tuttavia, non poteva prevedere che l'esperienza di Terry, insieme alla bravura del ragazzo, avrebbe dato vita a un legame improbabile tra i due, dando loro la possibilità di ribellarsi a The Company.

Christoph Waltz: 5 ruoli chiave (più uno) per un adorabile super cattivo

Venezia 2018: Christoph Waltz sul red carpet di apertura

Le riprese del film diretto da Simon West inizieranno nei prossimi mesi a Belfast, in Irlanda del Nord.

Il regista ha dichiarato: "Il fatto che uno script come questo arrivi è davvero raro. Quando accade devi afferrarlo con entrambe le mani e non lasciarlo andare fino a quando trovi l'attore perfetto. Volevo lavorare con Christoph Waltz da tanti anni: è uno degli attori in attività più versatili. Non vedo l'ora di vederlo creare un altro personaggio unico e iconico".