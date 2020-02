Christoph Waltz e Guy Pearce star di The Portable Door

Christoph Waltz e Guy Pearce saranno i protagonisti di The Portable Door, l'adattamento dei romanzi di Tom Holt, film che sta venendo sviluppato da The Jim Henson Company e Story Bridge Films.

La saga fantasy è composta da sei libri e i dettagli sul progetto sono stati rivelati in occasione dell'European Film Market di Berlino.

Tra le pagine di The Portable Door si racconta la storia di Paul Carpenter, uno stagista nella misteriosa azienda J.W. Wells & Co. che si rende ben presto conto che ci sono molte cose strane nell'attività. Humprey Wells (ruolo affidato a Christoph Waltz) è il carismatico villain, l'amministratore delegato della società, che sta causando caos nell'antico mondo della magia usando delle strategie moderne. Dennis Tanner (parte interpretata da Guy Pearce) è invece il goblin in grado di cambiare forma che lavora nell'organizzazione.

Il ruolo di Paul Carpenter, che si trova coinvolto in questo strano mondo, è stato assegnnato a Patrick Gibson.

Alla regia del film ci sarà Jeffrey Walker, mentre la sceneggiatura è firmata da Leon Ford.

La produttrice Lisa Henson ha dichiarato che il progetto unirà l'umorismo in stile The Office a un'ambientazione fantasy paragonabile a Harry Potter.