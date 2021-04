Christian De Sica protagonista stasera su Rai1 con Una serata tra amici: Carlo Verdone tra gli ospiti

Christian De Sica sarà il protagonista, stasera su Rai1 alle 21:25, di Una serata tra amici, speciale dedicato ai 70 anni - compiuti lo scorso 5 gennaio - dell'attore, tra i volti più amati della storia dello spettacolo italiano.

In questo sabato 3 aprile 2021 Christian De Sica se la vedrà direttamente con la regina del sabato sera, Maria De Filippi, che lo "sfiderà" - per lo share - da Canale 5 con Amici 20. Cosa che lui, come ha dichiarato, avrebbe volentieri evitato, ma per fortuna su quel palco non sarà solo: ad accompagnare l'attore ci sarà una band di 32 elementi ma soprattutto degli ospiti molto speciali.

Anzitutto la figlia Maria Rosa che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d'eccezione della serata sarà Carlo Verdone.

'Una serata tra amici' è un programma prodotto in collaborazione con Ballandi. Scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. Le scene sono di Marco Calzavara. La fotografia è di Marco Lucarelli. La regia di Cristiano D'Alisera. La Direzione Musicale di Marco Tiso. Produttore Esecutivo Ballandi Andrea Mazzoni.