Chris Rock: "Arrestare Donald Trump è un'idea incredibilmente stupida"

Chris Rock ha definito i legislatori "stupidi" per aver richiesto l'arresto dell'ex presidente Donald Trump: il celebre comico ha scherzato dicendo che se dovesse veramente accadere non farebbe altro che aumentare la sua popolarità. Durante la cerimonia del Premio Mark Twain in onore di Adam Sandler, il comico ha anche definito Trump "romantico" per aver presumibilmente pagato la porno star Stormy Daniels al fine di ottenere il suo silenzio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rock si è rivolto direttamente ai legislatori presenti nel pubblico del Kennedy Center, tra i quali figurava anche Nancy Pelosi: "Ragazzi, avete davvero intenzione di arrestare Trump? Sapete che questo non farà altro che renderlo più popolare, vero? È come arrestare Tupac Shakur".

"Se lo arrestate venderà ancora più dischi, è un'idea incredibilmente stupida" ha aggiunto il comico, prima di prendere in giro le accuse relative all'ex presidente secondo le quali avrebbe pagato la pornostar Stormy Daniels per metterla a tacere sulla loro relazione prima delle elezioni del 2016.

"L'allora futuro presidente ha scopato una porno star e ha pagato qualcuno in modo che sua moglie non potesse scoprirlo", ha affermato Chris Rock. "È così romantico... In ogni caso siamo stati tutti traditi. Voi non vorreste che la persona che vi ha traditi pagasse qualcuno per non farvelo scoprire?"