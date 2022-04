Chris Pine: "Non ho mai avuto una passione per la recitazione, ha solo preso il sopravvento sulla mia vita"

Chris Pine ha dichiarato che recitare non era il suo sogno d'infanzia: durante una recente intervista con IndieWire, l'attore 41enne ha spiegato che non era particolarmente affascinato dalla professione dell'attore prima che la recitazione diventasse la sua carriera a tutti gli effetti.

Chris Pine in una scena del film Appuntamento al buio

"Non ho mai avuto una vera e propria passione per la recitazione, devo ammetterlo", ha confessato Pine. "Recitare per me era sempre qualcosa che sembrava spuntare dal nulla... fino al momento in cui ha completamente preso il sopravvento sulla mia vita".

"Sembrava che fosse il mio destino e aveva senso per me", ha continuato la star riferendosi, probabilmente, ai molti attori che fanno parte dalla sua famiglia. "Per quanto concerne la regia, non ho mai avuto il desiderio di dirigere in tutta sincerità. L'idea per il mio debutto direzionale con Poolman è nata all'improvviso, come se il film fosse un piccolo sassolino in uno stagno".

Chris Pine, che ha recitato in franchise come Star Trek e Wonder Woman, proviene da una famiglia di attori: suo padre Robert Pine è un attore che ha interpretato il ruolo del sergente in CHiPs. Sua madre, Gwynne Gilford, è un ex attrice che ha recitato nel film di He-Man del 1987 intitolato Masters of the Universe.