Chosen Ones: il nuovo romanzo di Veronica Roth, autrice di Divergent, diventa un film

Veronica Roth, dopo la saga di Divergent, ha concluso il lavoro sul romanzo Chosen Ones e Picturestart ha acquistato i diritti per adattare la storia in un film.

Il libro verrà pubblicato negli Stati Uniti nella giornata di domani e l'adattamento per il grande schermo sarà prodotto da Erik Feig, Lucy Kitada, Pouya Shahbazian e dalla scrittrice.

La storia di Chosen Ones, scritto da Veronica Roth, è ambientata nella città di Chicago in un mondo dove si è scoperto che la magia è reale, e al centro della storia ci sarà la giovane Sloane Andrews.

La sinossi anticipa: "Quindici anni fa, cinque teenager "normali" si sono ritrovati al centro di una profezia che li ha portati a sconfiggere una potente entità che causava caos e distruzione nel Nord America, conosciuta con il nome dell'Oscuro e che ha causato migliaia di morti. I teenager "Prescelti" (Chosen Ones) hanno fatto di tutto pur di sconfiggerlo e dopo la sua morte il mondo è tornato alla normalità per tutti, tranne per loro. Dopo tutto quello che è successo, cosa si può fare quando si è le persone più famose al mondo, e la tua unica educazione è legata alla distruzione magica e il tuo scopo nella vita è stato raggiunto? Dei cinque, Sloane è stata quella che ha avuto più difficoltà nell'adattarsi alla vita reale. Tutti danno la colpa allo stress post-traumatico e all'enorme problema legato al suo carattere, ma in realtà lei sta mantenendo dei segreti che l'hanno tenuta legata al suo passato e tenuta distante dalle uniche quattro persone al mondo che la capiscano. Nel decimo anniversario della sconfitta dell'Oscuro accade qualcosa di innimaginabile: uno dei Prescelti muore. Quando gli altri si riuniscono per il funerale scoprono che l'obiettivo dell'Oscuro era molto più grande di quanto loro, il governo e persino la profezia avessero previsto. E questa volta la lotta potrebbe richiedere molto di più rispetto a quanto possa dare Sloane".