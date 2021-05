Chloe Facchini ospite di Antonella Clerici: “Sin da piccola mi sono sentita una donna” (VIDEO)

Chloe Facchini torna per la prima volta in televisione dopo il percorso di transizione: la chef ha detto ad Antonella Clerici che da piccola si è sempre sentita una donna.

Ospite speciale per Antonella Clerici nella giornata internazionale contro l'omofobia: Chloe Facchini è stata invitata a È sempre mezzogiorno dove ha raccontato la sua esperienza, che l'ha portata ad iniziare, 30 mesi fa, il percorso di transizione sottolineando che si è sempre sentita una donna sin da piccola.

Pochi giorni fa Riccardo Facchini ha fatto con un lungo post su Instagram il suo coming out come transgender, nella caption si leggeva dell'inizio di una nuova vita come Chloe. Conosciuta dai telespettatori come Riccardo Facchini, chef de La prova del Cuoco, oggi è ritornata in uno studio televisivo ospite della sua amica Antonella Clerici.

La conduttrice l'ha voluta al suo fianco per parlare della sua esperienza proprio oggi 17 maggio, giorno in cui in più di 130 Paesi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. La Clerici, conoscendo il target di riferimento del suo programma, è stata diretta invitando la chef a raccontare la sua esperienza.

Chloe Facchini ha voluto specificare che alcune cose della sua vita non sono cambiate, come la professione di chef, poi entrando nello specifico della sua transizione ha raccontato: "Io soffro di disforia di genere. Sin da piccola, mi sono sempre sentita una bambina. Se cresci con delle etichette, immagina cosa significa. A me piaceva di più fare le cose che facevano le femminucce".

Antonella Clerici ha dato un bel messaggio di inclusione permettendo alla sua amica di spiegare tutti i passaggi del suo percorso: "ho vissuto come gay per circa 39 anni della mia vita, ma io mi sentivo una donna. Ho fatto chiarezza, ho intrapreso un percorso psicologico e ho capito di essere una donna. Io ho un compagno che amo, adesso ho una vita che amo. Io ho avuto una famiglia splendida che mi ha supportato in tutto. È importante stare vicino a chi come me si sente diversa dal corpo che è".

Ora che ha fatto il suo "secondo coming out", Chloe è pronta a stare davanti alle telecamere, come conferma Antonella che assicura che la chef tornerà in trasmissione. La conduttrice ha anche invitato i genitori a non reprimere i propri figli ma incoraggiarli ad esprimere la propria sessualità "Dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere come realmente sono, qualunque sia la loro natura. Quello che noi vogliamo è che i nostri figli siano felici e dobbiamo aiutare i nostri figli a essere tutti felici".