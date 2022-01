Children of Blood and Bone: la trilogia fantasy di Tomi Adeyemi diventerà un film Paramount

Paramount Pictures ha acquistato i diritti cinematografici della trilogia fantasy Children of Blood and Bone, scritta da Tomi Adeyemi.

La trilogia di romanzi fantasy Children of Blood and Bone, scritta da Tomi Adeyemi, sarà adattata per il grande schermo da Paramount Pictures.

Lo studio ha infatti ottenuto i diritti per il progetto che sarà prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment, in collaborazione con Karen Rosenfeld di Sunswept Entertainment.

Tomi Adeyemi sarà coinvolta come sceneggiatrice e produttrice esecutiva del film. Children of Blood Bone è il primo volume della trilogia composta anche da Children of Virtue and Vengeance. Il capitolo conclusivo della storia verrà pubblicato da Henry Holt Books nel 2023.

Universal, Amazon e Netflix avevano provato a ottenere i diritti della saga fantasy.

Il romanzo è ambientato nelle lussureggianti terre di Oisha, dove i maji erano una stirpe venerata. Quando il loro legame con gli dei viene spezzata e la magia scompare, il malvagio re Saran ha colto l'occasione per sterminarli. Zélie ha visto la madre venire uccisa dalle guardie del palazzo e giura di vendicarsi. Al fianco della ragazza c'è il fratello Tzain, disposto a tutto per proteggerla. I due incontrano poi i figli del re. Il romanzo segue un viaggio epico per cercare di riottenere la magia affrontando creature e spiriti, mentre i protagonisti hanno a che fare con amore, tradimenti, violenza e coraggio.