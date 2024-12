Chiara Iezzi, il film con Andy Garcia girato in Puglia: di cosa parla e quando esce Under the Stars

Sul palco della finale di X Factor 2024, Chiara Iezzi ha annunciato l'uscita del suo prim film internazionale, in cui recita al fianco di Andy Garcia: ecco la trama, il cast e la data di uscita di Under the Stars.

Tra le soddisfazioni di Chiara Iezzi in questo 2024 c'è stato sicuramente il suo primo film internazionale. Si chiama Under the Stars, è una commedia romantica, e nel cast, insieme all'ex biondina di Paola & Chiara, ci saranno star del calibro di Andy Garcia e Toni Collette.

Under the Stars: la trama e il cast

Diretto da Michelle Danner e scritto da Victoria Vinuesa, il film hollywoodiano è una commedia romantica che racconta la vita di un autore di romanzi rosa, interpretato da Andy Garcia, in piena crisi creativa. Mentre il suo privato sprofonda nel caos, mentre tenta, in maniera piuttosto infruttuosa, di portare a termine la sua ultima fatica letteraria, lo scrittore decide di tirare il fiato e di concedersi un breve viaggio in Italia.

Arrivato in Puglia, l'uomo crede di aver trovato, oltre a una nuova serenità, anche la donna dei suoi sogni. Riuscirà però lei a diventare la sua musa ispiratrice e a restituirgli la voglia di scrivere per completare l'ultimo romanzo?

Nel cast di Under the Stars, oltre al protagonista Andy Garcia e alla "nostra" Chiara Iezzi, anche Toni Collette, Alex Pettyfer, Eva De Dominici, Rob Estes, Jessica Michel Serfaty e Vincent Riotta.

La produttrice Pia Patatian ha detto del film: "Under The Stars è una commedia romantica divertente e sincera sull'amore, la passione e la bellezza, con un cast brillante.Ambientata nel trambusto di Londra e nella serenità della Puglia, Michelle Danner è la regista ideale per dare vita alla meravigliosa storia di Victoria Vinuesa".

Quando esce il film con Chiara Iezzi e Andy Garcia

Non c'è ancora una data di uscita definita per Under the Stars, che è stato girato durante l'estate in Puglia e a Londra. Coma ha annunciato, però, Chiara Iezzi, ospite della finale di X Factor 2024, la rom com arriverà nelle sale di tutto il mondo entro la primavera 2025.

Un altro tassello si aggiunge, dunque, nella carriera da attrice della Iezzi. Dopo il cameo ne L'ispettore Coliandro, nel 2021, è entrata nel cast di Mare fuori, dove ha vestito i panni della mamma di Giulia, personaggio interpretato da Clara Soccini.