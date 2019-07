Chiara Ferragni a Venezia 2019 con il documentario Unposted: "Io emozionata"

Chiara Ferragni sarà a Venezia 2019 con il documentario che parla della sua vita e della sua incredibile ascesa nel mondo della moda. A rivelarlo ai follower, con gioia incontenibile, è stata lei stessa attraverso le storie di Instagram, pochi istanti dopo l'annuncio ufficiale del Festival.

Si chiamerà Chiara Ferragni - Unposted e sarà presentato nella Sezione Sconfini della Selezione Ufficiale della 76 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Fortemente voluto da Chiara Ferragni, con uno stuolo di autori, droni, bodyguard al seguito e con una mega troupe, il docufilm racconta la vita dell'imprenditrice digitale, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti, e tra i produttori anche Rai Fiction, che è stata pubblicamente ringraziata dalla Ferragni in una delle sue storie. Il film sarà poi distribuito in sala, dalla 01 Distribution, il 17, 18 e 19 settembre.

Chiara Ferragni, dopo essere stata studiata come caso anche dall'Università di Harvard, aggiunge così un nuovo tassello a una carriera incredibile, e lo fa proprio da quel red carpet su cui, nel 2017, aveva annunciato la gravidanza del piccolo Leone. Sui social la sua gioia è stata incontenibile: "Sto quasi piangendo per la gioia di annunciare che il docu-film sulla mia vita sarà presentato durante il prossimo Festival del Cinema di Venezia. Grazie Elisa Amoruso per averlo diretto e aver reso reale il sogno di una vita. Non potrei essere più emozionata!" La descrizione del docu-film, diffusa dall'organizzazione del Festival e della stessa Chiara Ferragni, comincia già a raccontare anzitutto il percorso di ricerca della regista - che doveva essere donna e italiana - e promette agli spettatori un viaggio nella vita autentica e lontana dai social dell'influencer.

Per l'occasione è stato creato anche un account ufficiale su Instagram, che si chiama come il film, Chiara Ferragni - Unposted, dove verranno condivise immagini rubate dietro le quinte e piccole clip direttamente dal documentario.