Chiara Ferragni: tutti i suoi tatuaggi (FOTO)

Chiara Ferragni è una tra le fashion blogger più famose al mondo, oltre alla passione per la moda e i viaggi, ama molto anche i tatuaggi. Ecco la lista di tutti i suoi tatuaggi, dai più noti ai meno noti e il loro significato.

Alla fashion blogger di Cremona piace passeggiare tra le bellezze culturali del Bel Paese (e non solo), ama indossare abiti fashion, accessori trendy e a quanto pare anche avere tanti tatuaggi. Infatti "indossa" quasi una trentina di disegni, tra numeri, simboli e frasi particolarmente significative. Ma quali sono i segreti dei tatuaggi di Chiara Ferragni?

Il primo tatuaggio: il fiocco

Chiara Ferragni mostra il tatuaggio sulla nuca, un fiocco

La Ferragni ha cominciato a tatuarsi nel 2008, documentando quasi sempre sui social il nuovo segno sulla pelle. Il primo tattoo però è un fiocco dietro la nuca, in stile bon ton, volutamente posizionato in una zona in cui si potesse coprire facilmente dai capelli, forse perché al tempo, trattandosi del primo tatuaggio, la Ferragni si sentiva timida a mostrarlo.

Il fiocco è un tattoo che è sempre stato molto amato dalle donne, per la sua semplicità e quel pizzico di sensualità. Altre donne invece amano averlo sulla pelle come ricordo di una gravidanza, infatti sia che abbia un richiamo sensuale, sia che abbia un richiamo materno, di solito questo tatuaggio simboleggia un legame affettivo che si vuole custodire. Il tatuaggio scelto dalla fashion blogger è un fiocco in stile bon ton, molto femminile, collocato in una posizione discreta: forse proprio perché si trattava del suo primo tattoo.

Le scritte

Chiara Ferragni e il suo tatuaggio con la scritta LUCE

La Ferragni ha svariati tatuaggi scritti. Il più conosciuto forse è Luce, il suo secondo tattoo: si trova sul costato destro e la Ferragni l'ha fatto fare nel 2010, dicendo che l'ha dedicato a una persona che ha ricoperto un ruolo speciale per lei e ha portato molta positività nella sua vita. Per lo stesso motivo ha fatto fare un altro tatuaggio, Ode alla vita, che si trova sul braccio destro della Ferragni: si tratta di un memo sull'importanza di vivere la vita fino in fondo ed è dedicato a un suo caro amico che non c'è più.

Una sensuale Chiara Ferragni mostre le scritte tatuate sul corpo

Tra le altre scritte più note e famose che si trovano sulla pelle della Ferragni, c'è anche la scritta sul gomito destro You are hotter than the flames in hell, ossia "Sei più caldo delle fiamme dell'inferno", che la fashion blogger ha tatuato sotto un cuore dedicato a sua madre e le sue sorelle.

Oltre ad altre piccole scritte sotto e sopra il gomito sinistro, ce ne sono altre anche sulla mano destra, come la frase più recente e più conosciuta, che va dal pollice all'indice: Baby girl, forse un modo che ha la fashion blogger per sentirsi sempre un po' "baby".

Un'altra scritta sul polso sinistro è KissKillKiss, che rappresenta la sua passione per il gioco degli opposti e dei contrari e del positivo e negativo. Sulla parte laterale del polso destro ha invece impressa la parola Muse, forse ad indicare quanto si senta musa e fonte di ispirazione. Un'altra frase impressa sulla mano della Ferragni, vicina a quella di Baby Girl, recita invece: Life is made of small moments like this, ovvero "La vita è fatta di piccoli momenti come questo", un inno a godere delle piccole cose.

Il tatuaggio sulla mano di Chiara Ferragni

I tatuaggi legati ai ricordi e alla famiglia

Mickey Mouse si fa un selfie: il tatuaggio di Chiara Ferragni dedicato a Topolino

Tra i tatuaggi più famosi di Chiara Ferragni c'è, sul polso sinistro, Mickey Mouse che si fa un selfie: questo disegno simboleggia l'infanzia della fashion blogger, attraverso il topolino iconico della Disney, ma anche il suo presente, tramite il gesto del selfie che è un chiaro collegamento allo stile di vita e al lavoro della fashion blogger.

Chiara Ferragni mostra uno dei suoi tatuaggi

Altro tatuaggio che esprime un legame con l'infanzia è quello realizzato nella parte interna del braccio, ispirato alla favola del Piccolo Principe, disegnato nel tipico stile di Saint-Exupéry.

La Ferragni ha voluto tatuarsi oltre al cuoricino che ha in comune con la madre e le sorelle, anche un triangolo a tre dimensioni sulla parte laterale del polso sinistro, che rappresenta lei e le sue due sorelle, alle quali è molto legata.

La mappa del Mondo tatuata sul polso di Chiara Ferragni

Oltre a questi simboli legati alla sua famiglia e alla sua vita, la Ferragni ha anche all'interno del polso una mappa del mondo con i continenti stilizzati: questo piccolo planetario, insieme ad alcune coordinate dei luoghi che le sono rimasti nel cuore, rappresenta la voglia di viaggiare e di esplorare il mondo. Inoltre su questo tatuaggio c'è una curiosità: la Ferragni lo ha fatto insieme a Lily Allen, la cantautrice inglese ha infatti lo stesso planetario sul polso.

I tatuaggi sulle mani

Chiara Ferragni: i tatuaggi del cane e di un occhio sulle dita e quello del triangolo sul polso

Altri tatuaggi iconici della Ferragni sono i simboli che ha sulle mani, tra cui il piccolo occhio con la pupilla azzurra, posizionato sull'anulare della mano sinistra: l'occhio azzurro è anche il logo del suo marchio "Chiara Ferragni Collection", oltre a rappresentare lo stile di vita "appariscente" della globe trotter.

Sull'anulare della mano destra, invece, Chiara ha tatuata una piccola bocca rossa, segno forse anche questo di sensualità e femminilità.

Sull'indice della mano sinistra c'è il muso di un cane: si tratterebbe del suo amato bulldog francese Matilda, che compare spesso negli scatti condivisi sui social.

I tatuaggi dedicati a Fedez

Anche l'inizio della storia tra Fedez e Chiara Ferragni è stato celebrato con un tatuaggio di coppia: si tratta di un raviolo sorridente in stile cartoon, impresso sulla mano di entrambi.

La scelta di questo tattoo è legata al soprannome bizzarro che la fashion blogger ha dato a Fedez, "raviolo", appunto.

Chiara Ferragni e Fedez: i due ravioli tatuati sulle loro mani

Oltre a questo tatuaggio, la Ferragni ha anche fatto realizzare nel 2016 sul braccio destro il tatuaggio di un leone e una leonessa faccia a faccia, per lei simbolo del vero amore. Anche se non lo ha realizzato per Fedez, è diventato comunque il simbolo della loro unione: una settimana dopo quel tattoo, infatti, Chiara ha avuto il suo primo appuntamento con il famoso rapper, ora marito e padre di suo figlio.

Chiara Ferragni: il leone e la leonessa tatuati sul braccio destro

I tattoo per suo figlio Leone

Il 19 marzo 2018 è nato Leone, il primo figlio di Fedez E Chiara Ferragni. Per questa occasione non poteva mancare un altro tatuaggio: la Ferragni ha deciso di tatuarsi all'interno del braccio destro una leonessa e il suo leoncino, accucciati l'uno accanto all'altra, per celebrare la nascita. Il tattoo indica anche il legame indissolubile che si è creato tra loro fin dal primo giorno di vita di Leone.

Chiara Ferragni: il tatuaggio dedicato al figlio Leone in versione angioletto

Anche uno degli ultimi (per il momento) tatuaggi della blogger, è dedicato al figlio: un angioletto sorridente con il volto di Leone. Il tattoo è stato realizzato a Los Angeles, quando la coppia si trovava nella città degli Angeli per la 91esima Notte degli Oscar. Il suo tatuatore è stato Dr Woo, il tattoo artist di molte celebrità tra cui Katy Perry, Lili Reinhart, Dakota Johnson, Brooklin Beckham, Cara Delevingne, Miley Cyrus e tante altre. Si tratta di un vero e proprio guru dei tatuaggi a Los Angeles, famoso per realizzare tattoo dallo stile minimal e simbolico.

La Ferragni ha rivelato che il disegno è stato ispirato da un regalo ricevuto da un gruppo di fan che, su Instagram, hanno creato la pagina: "Se i quadri potessero Ferragnez", in cui riproducono la famiglia di influencer in versione grafica.

In questo caso, il quadro preso in considerazione è "I Cherubini della Madonna Sistina" di Raffaello, conservato alla Gemäldegalerie di Dresda.

Questo tatuaggio rivela anche un'altra curiosità: è stato infatti realizzato il 24 febbraio 2019, lo stesso giorno in cui Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha messo in mostra il suo tatuaggio, realizzato però con l'hennè, che riproduce un ramo di fiori sulla mano, simbolo di buon auspicio per le donne in gravidanza.

Anche Fedez ha dedicato un nuovo tatuaggio a suo figlio Leone, sempre un angioletto, in questo caso pronto a scoccare la freccia. Il rapper ha quindi immaginato il figlio in una romantica versione "Cupido", forse a suggellare l'amore in casa Ferragnez. Proprio oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aspettare una bambina, e ci aspettiamo che questa nuova nascita sarà celebrata da tanti tatuaggi!