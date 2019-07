Chiara Ferragni: presto su Amazon nello show di moda Making the Cut

Chiara Ferragni entra nella scuderia Amazon con il nuovo show di moda Making the Cut. A dare l'annuncio via comunicato stampa è proprio Amazon Prime Video, che svela così il progetto segreto a cui l'influencer faceva riferimento da diverse settimane.

Chiara Ferragni sarà uno dei giudici della nuova competizione di moda Making the Cut. L'annuncio viene fatto in concomitanza con le riprese a Tokyo di questa appassionante sfida, presentata da Heidi Klum e Tim Gunn, che toccherà alcuni dei luoghi più iconici della moda nel mondo. Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui l'influencer, il marito Fedez e il piccolo Leone sono volati da qualche giorno nella capitale nipponica (dove pure hanno fatto molto parlare di sè con il travestimento da Sailor Moon e Naruto).

Making the Cut sará disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2020 in più di 200 paesi.

Chiara Ferragni si inserisce così nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano la top model Naomi Campbell, Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld, e lo stilista Joseph Altuzarra.

Making The Cut vedrà in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo, per portare i loro brand allo step successivo: diventare un fenomeno globale. I look che verranno mostrati durante Making the Cut saranno acquistabili su Amazon e il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.