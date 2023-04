Chi non salta bianco è: il compianto Lance Reddick nel trailer del remake del film cult anni '90

20th Century Studios ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di White Men Can't Jump, ovvero il remake del film del 1992 da noi arrivato col titolo Chi non salta bianco è.

Diretto da Calmatic (noto soprattutto nel mondo dei video musicali come "Old Town Road" di Lil Nas X, White Men Can't Jump è stato scritto da Barris e Doug Hall, che hanno anche prodotto il film. Nel cast c'è anche il compianto Lance Reddick nel ruolo del padre di Kamal, da Vince Staples, Teyana Taylor, Laura Harrier e Myles Bullock.

Come detto, il film è un remake dell'omonimo film di Ron Shelton del 1992 con Woody Harrelson e Wesley Snipes, ed è incentrato sulla storia di Jeremy e Kamal che uniscono le forze e provano a vincere un torneo di basket il cui montepremi in palio è di 500.000 dollari. Lungo il percorso, i due si trovano a dover fare fronte a "relazioni, pressioni finanziarie e serie lotte interne", scoprendo di avere "più cose in comune di quanto avessero immaginato".

La pellicola approderà direttamente in streaming sulla piattaforma Hulu il 19 maggio 2023 negli Stati Uniti. Presumibilmente, arriverà in Italia prossimamente su Disney+.