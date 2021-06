Chi è la moglie di Claudio Bisio, Sandra Bonzi

Claudio Bisio è legato da più di vent'anni a Sandra Bonzi, giornalista e scrittrice, da cui ha avuto due figli: Alice e Federico. Sandra è nata a Bolzano e lavora da anni per settimanali prestigiosi come Donna Moderna e Repubblica. La moglie di Bisio ha collaborato anche con Mediaset, Sky e Disney Channel in qualità di esperta di comunicazione, oltre all'aver recentemente pubblicato un libro scritto a quattro mani con il marito.

I due si sono incontrati per la prima volta a Milano nel 1987 e, secondo quanto dichiarato da entrambi, la Bonzi era un po' brilla quella sera. Durante un'intervista Bisio ha confessato: "Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze. All'inizio è stato solo sesso. L'amore è venuto dopo."

Dopo decenni passati assieme la coppia è ancora estremamente affiatata, come ha rivelato la stessa Sandra: "Siamo molto affiatati anche se con tutti gli impegni che ha, ci si vede poco. Gelosia? No, non la provo, non l'ho nel DNA ed è una fortuna, visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l'altro, non sono solo belle, ma anche intelligenti."

Il libro scritto a quattro mani dalla coppia, in cui Claudio Bisio e Sandra Bonzi hanno deciso di raccontare la loro vita familiare, si intitola Doppio misto ed è, per definizione, un'autobiografia di coppia; il romanzo, infatti, racconta con ironia una serie di storie legate alle difficoltà incontrate dai due durante il loro percorso di vita.