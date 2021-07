Chi l'ha visto, stasera su Rai3 lo speciale su Federica Farinella

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 con uno speciale estivo che rappresenta una novità assoluta per il programma, completamente dedicato al caso di Federica Farinella, la giovane che sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Quello che andrà in onda stasera sarà un documentario che mescolerà le tappe della vita, della scomparsa e della misteriosa morte di Federica Farinella, con i fatti che hanno caratterizzato la storia dell'Italia dal 1990 ad oggi.

Passando per le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca, alla politica allo sport, Chi l'ha visto racconterà chi era e che cosa è successo a questa bellissima e giovane donna che voleva diventare una stella della televisione, scomparsa da casa nel 2001 e ritrovata, cadavere, solo 19 anni dopo.

