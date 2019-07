Chi l'ha visto: stasera su Rai3, speciale estate 2019, prima puntata

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 con lo speciale estate 2019. Federica Sciarelli condurrà due puntate in prima serata con servizi e inchieste, storie e casi ancora irrisolti, realizzati dagli inviati che ne hanno seguito le vicende nel corso della stagione.

La prima puntata, in onda oggi 17 luglio, sarà composta da 8 racconti. Si parte dalla storia di Laura Chirica. In Umbria una ragazzina studia da chef, ma una mattina va a Roma e si butta dalla finestra di un palazzo. Tasselli mancanti in questa vicenda raccontata da Giuseppe Pizzo con Valentina Pellegrino.

Stringere i denti ancora un po' per coronare un sogno: tornare al suo paese da moglie e figli. Ma un giorno va al lavoro e scompare. E' la storia di Magdi, l'operaio trasformato in fantasma, raccontata da Paolo Andriolo con Roberta Pallotta.

Il servizio su Denis Bergamini fa il punto sull'indagine che la Procura di Castrovillari sta concludendo, per la morte del giocatore del Cosenza calcio. La firma è di Paolo Fattori con Olivia Palmieri.

Segue il racconto sulla scomparsa di Americo Aldrovandi, di Chiara Cazzaniga con Irene Fornari e Gabriele Di Censi. La mamma di Claudio Onorato non crede che suo figlio si sia tolto la vita. La storia è riproposta da Gian Vito Cafaro con Melania Straffi.

"Nuova inchiesta sulla strage di Bologna: Quel volto tra la folla" è firmato da Paola Grauso con la collaborazione di Andrea Gentile e fa il punto su quanto sta emergendo nella nuova inchiesta. Ancora Paolo Fattori con Valentina Pellegrino per ritornare sul mistero di Paolo De Sanctis. E' bastato un piccolo incidente d'auto per decidere di buttarsi dal ponte dei suicidi. Finisce così, senza un vero perché, la vita di un ragazzo con tanti progetti per il futuro. Chiude la puntata il caso di Wagner, il rubacuori, con un servizio di Chiara Cazzaniga con Marina Borrometi sul latin lover italiano che continua a raggirare donne facoltose, adesso anche in Portogallo.

Questa sera a #chilhavisto SPECIALE:

C'era qualcuno con Denis Bergamini e la ex fidanzata quella sera?



Alle 21:20 su #Rai3



Tutti i casi: → https://t.co/x0QpwiCAHb pic.twitter.com/z1fEq720tq — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 17 luglio 2019

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.