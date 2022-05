Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Sonia Marra e Andreea Alice Rabciuc

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sul caso di Sonia Marra e sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

Le tracce di Sonia, 25 anni, si perdono 16 anni fa nel capoluogo umbro. Studentessa pugliese fuorisede e fuoricorso, Sonia lavorava part-time in un istituto teologico. Per opinione di chi la conosceva la giovane non poteva avere nemici, e la sua scomparsa misteriosa mobilita una famiglia disperata ma tenace nel voler scoprire la verità.

Le indagini fanno emergere che si era innamorata di un ragazzo poco più grande di lei, un agente forestale, e che proprio in quei giorni Sonia era molto preoccupata di essere rimasta incinta, come aveva confessato a una delle suore dell'istituto.

La corte d'assise di Perugia dovrà capire se è proprio nel rapporto con l'imputato Umberto Bindella che si può trovare la chiave di una sparizione enigmatica.

Lui per ora è stato sempre assolto ma la famiglia Marra è convinta che sia colpevole dell'omicidio di Sonia e dell'occultamento del suo cadavere.

Spunta appena qualche giorno fa, però, un'intercettazione del 2011 tra un prete e un seminarista: l'hanno tritata dice uno dei due uomini.

Continua l'inchiesta sulla scomparsa sempre più misteriosa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea Alice Rabciuc. E poi, chi è l'uomo trovato morto in Val di Fiemme? Dopo aver decifrato il significato dei tatuaggi, la trasmissione cercherà, con l'aiuto dei telespettatori, di capire di più sui tanti oggetti trovati accanto al corpo.

