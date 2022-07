Chi l'ha visto: stasera su Rai3 lo speciale sulla scomparsa di Federico Caffè

Stasera su Rai3 alle 21:20 l'appuntamento è con una puntata speciale di Chi l'ha visto dedicata alla scomparsa misteriosa di Federico Caffè, professore di economia de La Sapienza di Roma, sparito nel nulla nel 1987.

Dopo 35 anni non è stato ancora risolto il mistero di Federico Caffè, che rivive nella puntata speciale condotta da Federica Sciarelli grazie al racconto dei suoi studenti. Che fine ha fatto l'economista che è stato anche il professore del Presidente del Consiglio, Mario Draghi ? Secondo le ricostruzioni ufficiali Federico Caffè è uscito dalla sua casa di un quartiere residenziale di Roma, una mattina di aprile, lasciando alcuni effetti personali sul comodino. Da quel momento è scomparso: come è possibile che nessuno abbia più saputo nulla di lui?

Tante le ipotesi che si sono fatte strada, dal suicidio al confino volontario in un convento, ma nel 1998 il Tribunale di Roma ne ha dichiarato la morte presunta.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.