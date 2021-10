Chi l'ha visto: stasera su Rai3 la morte di Polina Kochelenko e il giallo di Giggino Wi-fi

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio ai casi di Polina Kochelenko, l'ex modella di 35 anni trovata morta nel pavese, e di Giggino Wi-fi.

In apertura di puntata il programma condotto da Federica Sciarelli si occuperà del

caso di Graziella Bartolotta, la pensionata di Ardea (Roma) trovata morta nel bagno di casa lo scorso 28 settembre. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato anche in trasmissione ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio?

Chi l'ha visto cercherà di capire cosa è successo alla modella e istruttrice cinofila Polina Kochelenko, trovata senza vita nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, lo scorso 18 aprile. L'ipotesi iniziale è che fosse morta annegata per salvare i cani che addestrava dalla corrente, ma che fine hanno fatto gli animali, mai ritrovati?

Ritorna la scomparsa di Giggino Wi-fi perché c'è stato un nuovo avvistamento del giovane di Meta di Sorrento.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.