Chi l'ha visto: stasera su Rai3 gli omicidi di Ilenia Fabbri e dei coniugi Neumair

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.30 ancora con il caso dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, uccisi lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno Neumair.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli - stasera eccezionalmente in onda con 10 minuti di ritardo rispetto alla messa in onda canonica per via del voto di fiducia in senato - torna sul caso con gli ultimi aggiornamenti, inviati sul posto e servizi filmati, mentre il figlio della coppia, Benno Neumair, resta in carcere accusato di duplice omicidio.

Si parlerà però anche dell'omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza lo scorso 6 febbraio: qualcuno l'ha brutalmente uccisa in pochissimi minuti, l'ex marito è indagato ma ci sono ancora tanti aspetti oscuri.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.