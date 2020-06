Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 omaggio a Guglielmo Mollicone

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con un omaggio a Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, scomparso, per un crudele gioco ironico della sorte, lo scorso 31 maggio, alla vigilia dell'anniversario della morte di sua figlia. Per 19 anni l'uomo ha cercato con tutte le forze di ottenere la verità sulla tragica scomparsa di Serena.

Il caso di Serena Mollicone comincia quando la ragazza scompare da Arce, un paesino in provincia di Frosinone, il 1 giugno del 2001. Due giorni dopo il suo corpo senza vita viene ritrovato dalla Protezione Civile nel boschetto di Fonte Cupa, a otto chilometri dal centro abitato. La ragazza aveva un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testa, mani e piedi legati con scotch e fil di ferro e una ferita vicino ad un occhio. La bocca era stata chiusa con del nastro adesivo che le aveva causato la morte per asfissia dopo una lunghissima agonia. Per tanto tempo l'omicidio, noto alle cronache come il delitto di Arce, è stato uno dei cold case più inestricabili e solo dopo 17 anni si è arrivati ad una svolta scioccante grazie alle analisi del Ris e alla determinazione del padre della vittima, Guglielmo, che non ha mai smesso di lottare per arrivare alla verità. In base ai dati raccolti dalla Scientifica dell'Arma, Serena Mollicone sarebbe stata assassinata nella caserma di Arce, dove si era recata per denunciare lo spaccio di droga nel paese. Da quell'edificio non era più uscita. Per gli inquirenti, la diciottenne sarebbe stata aggredita in un appartamento in disuso della caserma, le sarebbe stata fatta sbattere con forza la testa contro la porta e, creduta morta, sarebbe stata poi portata nel boschetto lì vicino. La perizia degli investigatori in camice bianco ha infatti evidenziato che i frammenti di legno e del nastro adesivo recuperati durante l'autopsia sulla salma provenivano proprio dai locali della stazione locale dei carabinieri di Arce.

Nel registro degli indagati risultano iscritti l'ex maresciallo Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna, con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, il luogotenente Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano accusati per concorso morale in omicidio, istigazione al suicidio e favoreggiamento.

La prossima udienza è in programma il 30 giugno, a portare avanti il processo sarà la famiglia di Guglielmo e Serena Mollicone.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.