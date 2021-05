Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 le novità su Denise Pipitone e la condanna dei Ciontoli

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata che sarà ancora in parte dedicata a Denise Pipitone, con collegamenti in diretta da Mazara del Vallo.

"Le indagini sono partite con il piede sbagliato" dice l'ex pm Maria Angioni che si occupò del caso di Denise Pipitone e che è stata ascoltata dalla procura come persona informata sui fatti.

Proprio oggi c'è stata una nuova ispezione nell'abitazione di via Pirandello, a Mazara, occupata all'epoca dei fatti da Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi (papà biologico della piccola Denise), e mamma di Jessica Pulizzi, la sorellastra della piccola scomparsa nel 2004, finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio. Al centro della nuova indagine c'è lo scantinato e la botola che porterebbe a un pozzo profondo 10 metri.

Si parlerà poi della condanna dei Ciontoli. "Avevo sognato Marco e mi aveva detto che sarebbe andato tutto bene", così la signora Marina, mamma di Marco Vannini, dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell'omicidio di Marco, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie e i due figli.

Chi l'ha visto? ha anche nuovi documenti sul comandante Marcos, l'uomo che ha fatto ricomparire una ragazza scomparsa.

