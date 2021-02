Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le novità sul caso Neumair

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 ancora con il caso dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, uccisi lo scorso 4 gennaio, per la cui morte al momento resta indagato il figlio, Benno Neumair.

Dopo il ritrovamento del cadavere di Peter Neumair, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli torna sul caso con gli ultimi aggiornamenti, inviati sul posto e servizi filmati, mentre il figlio della coppia, Benno Neumair, che è in carcere accusato di duplice omicidio.

Intanto è intervenuta anche l'altra figlia della coppia, che si è detta preoccupata e "non al sicuro" per l'eventuale scarcerazione del fratello.

Si parlerà anche del caso di Marco, il ragazzo di Foggia, perché tanti telespettatori hanno segnalato alla trasmissione dei video in rete che riprendono il giovane che viene pesantemente bullizzato: qualcuno potrebbe avere una responsabilità nella sua scomparsa? Continuerà anche l'inchiesta dei maghi che truffano le persone approfittandosi delle loro debolezze.

