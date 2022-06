Chi l'ha visto: stasera su Rai3 la scomparsa di Marianna Cendron

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Marianna Cendron, la diciottenne di cui si sono perse le tracce nell'ormai lontano 27 febbraio 2013.

18 anni appena compiuti, Marianna è scomparsa da Paese (Treviso) 9 anni fa con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. All'epoca dei fatti viveva a casa del vicino, Renzo Curtolo, un uomo molto più grande di lei, ed era fidanzata con Michele: è proprio a partire dalle intercettazioni tra i due che i familiari vorrebbero riaprire le indagini. Il fascicolo d'inchiesta, infatti, era stato archiviato nel 2018, e la scomparsa della ragazza bollata come volontaria, senza che fossero mai presi in considerazione, però, ben 10 CD con ore di conversazione tra i due uomini.

Ospiti di Federica Sciarelli saranno i genitori di Marianna, papà Pierfrancesco e mamma Emilia, che ha recentemente dichiarato: "Io la sento ancora viva, malgrado gli anni e il fatto che non abbia mai cercato di mettersi in contatto con il fratello. Chissà che con il tempo le cose cambino. Chiaramente metto sull'altro piatto della bilancia il fatto che qualcuno possa averle fatto del male e anche se così fosse vogliamo andare avanti e arrivare alla verità".

